Ο Παναθηναϊκός δεν ενεργοποιεί τη ρήτρα του συμβολαίου του Ρενάτο Σάντσες

Ο Ρενάτο Σάντσες δεν αναμένεται να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα, ο Ρενάτο Σάντσες προχώρησε σε αλλαγή εκπροσώπησης, εντασσόμενος στο γραφείο μάνατζερ Wasserman Group.

Πρόκειται για μία κίνηση σημαντική για τον Πορτογάλο χαφ, ο οποίος θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, στον οποίο αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι πράσινοι δεν θα ενεργοποιήσουν τη ρήτρα του Σάντσες, ο οποίος θα επιστρέψει στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Με τη σειρά της, η γαλλική ομάδα θα ψάξει να τον δώσει δανεικό σε άλλον σύλλογο, αφού δεν τον υπολογίζει.