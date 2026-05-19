Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός δεν ενεργοποιεί τη ρήτρα του συμβολαίου του Ρενάτο Σάντσες

Επιστρέφει στην Παρί Σεν Ζερμέν ο Πορτογάλος μέσος
O Ρενάτο Σάντσες
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ρενάτο Σάντσες δεν αναμένεται να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα, ο Ρενάτο Σάντσες προχώρησε σε αλλαγή εκπροσώπησης, εντασσόμενος στο γραφείο μάνατζερ Wasserman Group.

Πρόκειται για μία κίνηση σημαντική για τον Πορτογάλο χαφ, ο οποίος θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, στον οποίο αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι πράσινοι δεν θα ενεργοποιήσουν τη ρήτρα του Σάντσες, ο οποίος θα επιστρέψει στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Με τη σειρά της, η γαλλική ομάδα θα ψάξει να τον δώσει δανεικό σε άλλον σύλλογο, αφού δεν τον υπολογίζει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
268
104
102
102
95
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo