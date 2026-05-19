Σενάριο για Ολυμπιακό και Μοντέρο: Κοντά σε συμφωνία οι δύο πλευρές

Ο ηγέτης της Βαλένθια βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ομάδων της Euroleague
Ο Μοντέρο σε αγώνα της Βαλένθια (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο, ο Ζαν Μοντέρο βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, ο Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι υποστηρίζει ότι Ολυμπιακός και Μοντέρο συζητούν για το ενδεχόμενο συνεργασίας τους, με τις επαφές να είναι προχωρημένες.

Στην ανάρτησή του αναφέρεται ότι η Βαλένθια έχει προσφέρει στον Μοντέρο 2 εκατομμύρια ευρώ για επέκταση συμβολαίου, ωστόσο ο παίκτης βρίσκεται κοντά στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο 22χρονος Ζαν Μοντέρο είναι ο παίκτης αποκάλυψη της φετινής Euroleague, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη φανέλα της Βαλένθια, την οποία οδήγησε στο Final Four, διαλύοντας τον Παναθηναϊκό.

Ο Δομινικανός άσος μετράει 14.4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4.7 ασίστ και ένα κλέψιμο κατά μέσο όρο σε 37 ματς στη Euroleague.

