Ο Γιάκομπ Νέστρουπ φαβορί για τον πάγκο του Παναθηναϊκού: Ποιος είναι ο 38χρονος Δανός προπονητής

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, με τον Γιάκομπ Νέστρουπ να είναι το πρώτο φαβορί για να διαδεχθεί τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ακόμα μία χρονιά ολοκληρώθηκε με παταγώδη αποτυχία για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος όχι μόνο δεν πανηγύρισε κάποιο τίτλο, αλλά τερμάτισε τέταρτος στα πλέι οφ, χωρίς να καταφέρει να πανηγυρίσει ούτε μία νίκη στο μίνι πρωτάθλημα κόντρα σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έχουν αποφασίσει εδώ και αρκετές μέρες να προχωρήσουν σε αλλαγή προπονητή, αφού ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπόρεσε να βελτιώσει καθόλου την εικόνα της ομάδας στους επτά μήνες παρουσίας του στον πράσινο πάγκο.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν ουσιαστικά κλείσει από το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν άνθρωπος του 66χρονου τεχνικού βρέθηκε στην Αθήνα για να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της αποχώρησης.

Απομένει πλέον μόνο το τυπικό σκέλος των υπογραφών, με τη συμφωνία να προβλέπει αποζημίωση που ξεπερνά συνολικά τα 4,5 εκατ. ευρώ (συν 2,5 εκατ. ευρώ τα δεδουλευμένα της φετινής σεζόν), χωρίς να υπολογίζονται τα χρήματα που θα καταβληθούν και στο επιτελείο του.

Πρώτο φαβορί ο Γιάκομπ Νέστρουπ

Οι άνθρωποι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός δουλεύουν εδώ και αρκετό καιρό το θέμα του διαδόχου του Ράφα Μπενίτεθ, με το όνομα του Δανού Γιάκομπ Νέστρουπ να έχει αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα.

Ο 38χρονος πρώην τεχνικός της Κοπεγχάγης θεωρείται πως ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ που αναζητούσε ο Παναθηναϊκός: Νέος, φιλόδοξος, με εμπειρία πρωταθλητισμού και φιλοσοφία κυριαρχικού ποδοσφαίρου.

Ο Γιάκομπ Νέστρουπ έγινε πρώτος προπονητής μόλις το 2019, όταν κατάφερε να ανεβάσει τη Βίμποργκ στην πρώτη κατηγορία και στη συνέχεια πήρε… προαγωγή στη Κοπεγχάγη, ως βοηθός του Θόρουπ για 80 αγώνες.

Στη συνέχεια, ανέλαβε ως πρώτος προπονητής στην ομάδα, πανηγυρίζοντας μεγάλες επιτυχίες. Κατέκτησε δύο νταμπλ στη Δανία, έβγαλε την Κοπεγχάγη τρεις φορές στο Champions League και ανέδειξε ποδοσφαιριστές που έφεραν εκατομμύρια στην ομάδα.

Η τελευταία του χρονιά στην Κοπεγχάγη δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, γι’ αυτό και αποχώρησε από τον πάγκο της ομάδας, αναζητώντας τον τελευταίο τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

ΤΟ όνομα του Νέστρουπ δεν είναι άγνωστο στο ευρωπαϊκό παζάρι, καθώς στο παρελθόν ασχολήθηκαν με την περίπτωσή του κορυφαίες γερμανικές ομάδες, όπως η Στουτγκάρδη, η Άιντραχτ και η Λειψία.

Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να αλλάξει φιλοσοφία, γι’ αυτό και δεν αναζητάει στην αγορά πασίγνωστους προπονητές με βαρύ βιογραφικό, αλλά νεαρούς τεχνικούς με μεγάλο κίνητρο και διάθεση για σκληρή δουλειά.