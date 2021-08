Ο Όλεγκ Νταντσένκο δεν φαίνεται να υπολογίζεται αυτή την περίοδο από τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς στην ΑΕΚ και στη Ρωσία αναφέρουν ότι η Αχμάτ Γκρόζνι συζητά με την Ένωση για τον δανεισμό του.

Ο Ουκρανός δεξιός μπακ αποκτήθηκε από την ελληνική ομάδα τον περασμένο Ιανουάριο και είχε 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, χωρίς όμως να καταφέρει να ξεχωρίσει με την απόδοσή του. Αντίθετα, στο πρώτο μισό της περασμένης σεζόν, είχε 5 ασίστ σε 15 αγώνες με την Ούφα στη Ρωσία, γεγονός που φαίνεται ότι έχει διατηρήσει ψηλά το όνομά του στη χώρα.

Σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ λοιπόν, μια άλλη ρωσική ομάδα, η Γκρόζνι, ενδιαφέρεται για την απόκτησή του και έχει ήδη επαφές με την ΑΕΚ για τον δανεισμό του.

