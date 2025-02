Άγαλμα του Κόμπι Μπράιαντ θα τοποθετηθεί στον Εθνικό Κήπο Αμερικανών Ηρώων ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Κόμπι Μπράιαντ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες στο ΝΒΑ όλων των εποχών, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να ανακοινώνει πως στον Εθνικό Κήπο των Αμερικανών Ηρώων στην Ουάσινγκτον, θα υπάρξει και άγαλμα για τον «Black Mamba».

Ο συγκεκριμένος χώρος ο οποίος αποτελεί πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να αναγνωριστεί η προσφορά και η αξία ιστορικών προσώπων στην ιστορία των ΗΠΑ αναμένεται να γίνει το προσεχές διάστημα, με τον Κόμπι Μπράιαντ να έχει το δικό του άγαλμα. Εκτός του «Black Mamba» ο Εθνικός Κήπος Αμερικανών Ηρώων θα περιλαμβάνει και άγαλμα ενός εκ των μεγαλύτερων πυγμάχων της αμερικανικής ιστορίας Μοχάμεντ Άλι, καθώς και ένα άγαλμα του πρώτου Αφροαμερικανού αθλητή του μπέιζμπολ που αγωνίστηκε στο MLB, Τζάκι Ρόμπινσον.

Οι τρεις προσωπικότητες από τον χώρου του αθλητισμού των ΗΠΑ, θα τιμηθούν με αυτόν τον τρόπο μετά θάνατον, μαζί με άλλες σημαίνουσες προσωπικότητες Αφροαμερικανών.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, την οποία είχε παρουσιάσει ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη προεδρία του το 2020, κατά την διάρκεια εκδήλωσης για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας στο Keystone της Νότιας Ντακότα, έκανε γνωστό ότι στοχεύει να τιμήσει άτομα που έχουν κάνει σημαντική συνεισφορά στην αμερικανική ιστορία και τον αμερικανικό πολιτισμό. Η ιδέα του προέδρου των ΗΠΑ μάλιστα περιλαμβάνει αγάλματα 250 προσωπικοτήτων!

President Trump announces that the National Garden of American Heroes will include statues of African American icons Harriet Tubman, Rosa Parks, Billie Holiday, Aretha Franklin, Coretta Scott King, Frederick Douglas, Jackie Robinson, MLK Jr., Muhammad Ali, and Kobe Bryant. pic.twitter.com/D5Iv01Gka4