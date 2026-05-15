Μουντιάλ 2026: Η Εθνική Βελγίου με όλη την παλιά «φρουρά» στην αποστολή

Την αποστολή της Εθνικής Βελγίου για το Μουντιάλ του 2026 ανακοίνωσε ο προπονητής της ομάδας, Ρούντι Γκαρσιά.

Στην 26άδα που έγινε βρίσκονται όλες τις… παλιοσειρές! Κέβιν Ντε Μπρόινε, Ρομέλου Λουκάκου, Τιμπό Κουρτουά και Αξέλ Βίτσελ ετοιμάζονται πλέον για την τέταρτη παρουσία τους σε Μουντιάλ με την Εθνική Βελγίου.

Ο επιθετικός της Άρσεναλ, Λεάντρο Τροσάρ, και ο εξτρέμ της Μάντσεστερ Σίτι, Ζερεμί Ντοκού, είναι δύο ακόμη ονόματα που ξεχωρίζουν, εντός έμεινε ο Λοΐς Οπέντα της Γιουβέντους.

Οι “κόκκινοι διάβολοι” βρίσκονται στον Όμιλο G του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μαζί με Αίγυπτο, Ιράν και τη Νέα Ζηλανδία.

Η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Τιμπό Κουρτουά, Σενέ Λάμενς, Μάικ Πέντερς.

Αμυντικοί: Τίμοθι Καστάνιε, Ζένο Ντεμπάστ, Μαξίμ ντε Κουπιέ, Κόνι ντε Βίντερ, Μπράντον Μεσέλ, Τόμας Μενιέ, Νέιθαν Ενγκόι, Χοακίν Σέις, Άρθουρ Τεατέ.

Μέσοι: Κέβιν ντε Μπρόινε, Αμαντού Ονανά, Νίκολας Ράσκιν, Γιούρι Τίλεμανς, Χανς Βανάκεν, Άξελ Βίτσελ.

Επιθετικοί: Σαρλ Ντε Κέτελαρ, Ζερεμί Ντοκού, Ματίας Φερνάντες-Πάρντο, Ρομέλου Λουκάκου, Ντόντι Λουκεμπάκιο, Ντιέγκο Μορέιρα, Αλέξις Σελεμέκερς, Λεάντρο Τροσάρ.