Αθλητικά

Γιασικεβίτσιους: «Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί, αλλά μπορούμε να νικήσουμε κάθε αντίπαλο»

Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε μίλησε ενόψει του Final Four της Euroleague, που θα γίνει στην Αθήνα
Γιασικεβίτσιους: «Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί, αλλά μπορούμε να νικήσουμε κάθε αντίπαλο»
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Φενέρμπαχτσε προκρίθηκε στο Final Four της Euroleague και θα προσπαθεί να στεφθεί back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους συνεχίζει την προετοιμασία της, πριν μπει στο αεροπλάνο για την Αθήνα και τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό.

Σε δηλώσεις που έκανε, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχρισε φαβορί τον Ολυμπιακό για τον ημιτελικό στον οποίο θα τεθούν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες, ενώ πρόσθεσε ότι η Φενέρμπαχτσε μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε αντίπαλο, αν έχει τη σωστή νοοτροπία.

Οι δηλώσεις του προπονητή της Φενέρμπαχτσε:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέψαμε στο Final Four. Δεν υποτιμούμε αυτό το επίτευγμα και δουλεύουμε για να προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα δούμε αν θα καταφέρουμε να πάμε εκεί και να κάνουμε καλή δουλειά.

Κάθε σεζόν, πρέπει να αντιμετωπίζεις κάθε αγώνα ξεχωριστά. Φέτος, είμαστε μια νέα ομάδα. Σε όλη αυτή την πορεία, προσπαθήσαμε να βρούμε το δικό μας δρόμο. Σταδιακά το καταφέραμε. Πριν από τα play-offs, ενωθήκαμε ως ομάδα και διαχειριστήκαμε καλά αυτή τη φάση.

Θα αντιμετωπίσουμε την ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας. Είναι το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, αν είμαστε με την σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα.

Δεν νομίζω ότι η ατμόσφαιρα είναι πολύ σημαντική. Ο πρώτος κανόνας του Final Four είναι να μην επηρεάζεσαι από τίποτα. Δεν πρέπει να επηρεαστούμε από την ατμόσφαιρα. Πρέπει να προσπαθείς να είσαι στο καλύτερο επίπεδο σου».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
134
105
88
87
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo