Γιασικεβίτσιους: «Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί, αλλά μπορούμε να νικήσουμε κάθε αντίπαλο»

Η Φενέρμπαχτσε προκρίθηκε στο Final Four της Euroleague και θα προσπαθεί να στεφθεί back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους συνεχίζει την προετοιμασία της, πριν μπει στο αεροπλάνο για την Αθήνα και τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό.

Σε δηλώσεις που έκανε, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχρισε φαβορί τον Ολυμπιακό για τον ημιτελικό στον οποίο θα τεθούν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες, ενώ πρόσθεσε ότι η Φενέρμπαχτσε μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε αντίπαλο, αν έχει τη σωστή νοοτροπία.

Οι δηλώσεις του προπονητή της Φενέρμπαχτσε:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέψαμε στο Final Four. Δεν υποτιμούμε αυτό το επίτευγμα και δουλεύουμε για να προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα δούμε αν θα καταφέρουμε να πάμε εκεί και να κάνουμε καλή δουλειά.

Κάθε σεζόν, πρέπει να αντιμετωπίζεις κάθε αγώνα ξεχωριστά. Φέτος, είμαστε μια νέα ομάδα. Σε όλη αυτή την πορεία, προσπαθήσαμε να βρούμε το δικό μας δρόμο. Σταδιακά το καταφέραμε. Πριν από τα play-offs, ενωθήκαμε ως ομάδα και διαχειριστήκαμε καλά αυτή τη φάση.

Θα αντιμετωπίσουμε την ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας. Είναι το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, αν είμαστε με την σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα.

Sarunas Jasikevicius: “Rakibimiz sezonu birinci sırada bitirdi ve büyük favori olan bir takımla oynayacağız. Açıkçası atmosferin çok önemli olmadığını düşünüyorum, bunlardan etkilenmemek gerekiyor.” pic.twitter.com/qXaqbkU1Ro — Euroleague Time (@euroleague_time) May 15, 2026

Δεν νομίζω ότι η ατμόσφαιρα είναι πολύ σημαντική. Ο πρώτος κανόνας του Final Four είναι να μην επηρεάζεσαι από τίποτα. Δεν πρέπει να επηρεαστούμε από την ατμόσφαιρα. Πρέπει να προσπαθείς να είσαι στο καλύτερο επίπεδο σου».