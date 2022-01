Η Αναντολού Εφές πήρε μία οριακή νίκη επί του Παναθηναϊκού με εύστοχο τρίποντο στην τελευταία επίθεση, αλλά δεν κατάφερε να την… χαρεί, καθώς έχασε κατά τη διάρκεια του αγώνα τον Σέιν Λάρκιν.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο τρίλεπτο, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο και υπάρχουν φόβοι για “ζημιά” στους συνδέσμους, όπως επιβεβαιώσε ουσιαστικά με δηλώσεις του, ο Εργκίν Αταμάν.

Ο προπονητής της τουρκικής ομάδας, ρωτήθηκε για τον παίκτη και τόνισε τα εξής: «Ο Λάρκιν τραυματίστηκε. Στα τελευταία τρία λεπτά, υπήρχε η πιθανότητα για μεγαλύτερο τραυματισμό. Ήθελε να βγει. Θα πάει για μαγνητική και ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα στους συνδέσμους».

Ergin Ataman stated that Shane Larkin has suffered a serious injury 🤒



It forced him to be taken out of the game against Panathinaikos earlier 🤒 pic.twitter.com/pnTxfUYtFp