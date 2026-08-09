«Αιχμηρός» Μουρίνιο για Μπερνάρντο Σίλβα: «Ο κακομοίρης δεν κάνει τίποτα στις διακοπές και ήρθε σε κακή φυσική κατάσταση»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δε δίστασε να… κράξει ακόμη και τη δική του μετεγγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Μπερνάρντο Σίλβα, αφού τόνισε ότι εμφανίστηκε στην προετοιμασία σε κακή φυσική κατάσταση.

Μετά τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ με την Πορτογαλία, ο Μπερνάρντο Σίλβα πήρε μετεγγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης με εισήγηση του Ζοσέ Μουρίνιο, αλλά ο Πορτογάλος τεχνικός τον… έσφαξε με το γάντι στις δηλώσεις του μετά φιλικό παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος.

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Πιο συγκεκριμένα, ο “Special One” ανέφερε τα εξής: «Είναι πολύ χρήσιμος, αλλά ο κακομοίρης είναι από εκείνους τους παίκτες που ωφελούνται πνευματικά από το να μην κάνουν απολύτως τίποτα στις διακοπές, και έφτασε στην προετοιμασία σε αρκετά κακή φυσική κατάσταση. Πρέπει να βελτιωθεί. Αλλά είναι ένας απίστευτος παίκτης.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, κατάλαβα ότι υστερεί σε φυσική δύναμη, γι’ αυτό τον μετακίνησα πιο μπροστά και τον έβαλα να παίξει ως δεκάρι. Μπορεί να παίξει κι εκεί. Μπορεί να αγωνιστεί σε τρεις ή τέσσερις θέσεις».

"Bernardo Silva é um rapaz a quem lhe faz bem não fazer nada nas férias e apresentou-se numa forma física bastante inferior, tem de melhorar… Mas é um jogador tremendo."



— José Mourinho pic.twitter.com/ekmzOmg4IK — B24 (@B24PT) August 9, 2026

Ο Μουρίνιο ξεκίνησε… δυναμικά τη δεύτερη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης.