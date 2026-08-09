Αθλητικά

Συγκίνησε ο Ματίας Αλμέιδα για Χόρχε και Λιονέλ Μέσι: «Για όσους έχουμε χάσει τους πατέρες μας, ο πόνος είναι αβάσταχος»

Η δήλωση του πρώην προπονητή της ΑΕΚ μετά το παιχνίδι με την Ίντερ Μαϊάμι
Ο Αλμέιδα
Ο Αλμέιδα σε αγώνα της ΑΕΚ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
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Ο Ματίας Αλμέιδα αντιμετωπίσε ως προπονητής της Μοντερέι την Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι, αλλά ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν έδωσε το “παρών” στο ματς, εξαιτίας του θανάτου του πατέρα του, Χόρχε.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης έτσι, ο Ματίας Αλμέιδα ρωτήθηκε σχετικά και συγκίνησε με τη δήλωσή του για τον πατέρα του Λιονέλ Μέσι, αφού έχει χάσει και ο ίδιος, νέος, τον δικό του πατέρα.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ ανέφερε: «Όταν έμαθα τα νέα, ένιωσα μεγάλη θλίψη. Έχω χάσει κι εγώ τον πατέρα μου και περνούν πολλά από το μυαλό σου.Είναι στιγμές που δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει ή γιατί συμβαίνει. Είμαι στο πλευρό του σε αυτή τη επώδυνη στιγμή και του στέλνω πολλή αγάπη.

Για όσους από εμάς έχουμε χάσει τους πατέρες μας, ο πόνος είναι αβάσταχος. Είναι πολύ λυπηρό. Είναι μέσα στη ζωή, όμως οι άνθρωποι είμαστε προετοιμασμένοι να υποδεχόμαστε μια ζωή και όχι να τη βλέπουμε να φεύγει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο»

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Αθλητικά
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