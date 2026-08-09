Μάριος Ηλιόπουλος σε Σταύρο Πήλιο: «Κέρδισες με το σπαθί σου θέση στην ενδεκάδα, θα σε μαλώσω αν δεν είσαι ενωτικός στα αποδυτήρια»

Ο Σταύρος Πήλιος ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ μέχρι το 2030 και ο Μάριος Ηλιόπουλος αποθέωσε τον νεαρό μπακ στις υπογραφές του νέου του συμβολαίου με την Ένωση.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν “παρών” στην υπογραφή της επέκτασης της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Σταύρο Πήλιο και στη συνέχεια μίλησε μαζί του, δείχνοντας την πίστη στις ικανότητές του.

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Η ομιλία του Ηλιόπουλου στον Πήλιο

«Έχεις δείξε μεγάλη προσπάθεια τον τελευταίο καιρό και αυτό είναι για αυτούς που σε αμφισβητήσανε, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που σε αμφισβήτησαν, ήταν δημοσιογράφοι, ήταν στο χώρο. Θα έλεγα ότι με τον σπαθί σου κέρδισες επάξια μια θέση στην ενδεκάδα. Και αυτό το εκτιμήσαμε, το εκτιμούμε, για αυτόν τον λόγο και σου ανανεώσαμε για τέσσερα χρόνια.

Για τέσσερα χρόνια ακόμα θα είσαι στην ΑΕΚ. Είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί όπως ξέρεις καλά μέσα σου, είμαι αυτός που σε στήριξα από την πρώτη στιγμή και είμαι αυτός που σε πίστεψα. Και είναι η απάντηση σε κάποιους που λέγανε τα δικά τους σχόλια, είτε δόκιμα, είτε αδόκιμα. Οπότε είμαστε χαρούμενοι, είσαι ένα νέο παιδί, εμείς δημιουργούμε διαδικασίες για να στηρίζουμε την οικογένεια, να είμαστε ενωτικοί, θα είσαι πάντα ενωτικός, θα σε μαλώσω αν δεν είσαι ενωτικός στα αποδυτήρια.

Ξέρεις, όταν γίνομαι σκληρός, γίνομαι παραπάνω σκληρός απ’ ό,τι πρέπει. Και θα σου δώσω τώρα το λόγο να πεις και εσύ τα πεντελόγια που θες, από την καρδιά σου, από την ψυχή σου, από το μυαλό σου».