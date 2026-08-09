Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ ευχήθηκε στον Γιάννη Κωνσταντέλια για τη γέννηση της κόρης του: «Νέο μέλος στην ασπρόμαυρη οικογένεια»

Η ανάρτηση του ΠΑΟΚ για το νέο ευχάριστο γεγονός στη ζωή του Κωνσταντέλια
Ο Κωνσταντέλιας
Ο Κωνσταντέλιας με τον γιο του στην Τούμπα (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας απέκτησε το δεύτερο παιδί του, ένα κοριτσάκι, μαζί με τη σύζυγό του Χριστίνα και ο ΠΑΟΚ ευχήθηκε στον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή του, μέσα από τα social media.

Ένα χρόνο μετά τη γέννηση του γιου του, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε για δεύτερη φορά πατέρας και ο ΠΑΟΚ έκανε λόγο για ένα νέο μέλος στην οικογένεια της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή τους στα social media, οι Θεσαλονικείς έγραψαν τα εξής: «Η «ασπρόμαυρη» οικογένειά μας απέκτησε ένα ακόμη μέλος! Γιάννη και Χριστίνα, να σας ζήσει! Να είναι γερή, καλότυχη και πάντα χαμογελαστή!».

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Κωνσταντέλιας αποφάσισε να αποσυρθεί από την Εθνική Ελλάδας, για να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του, η οποία έχει πλέον και ένα νέο μέλος.

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