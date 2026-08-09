Αθλητικά

Η ΑΕΚ «έδεσε» τον Σταύρο Πήλιο μέχρι το 2030

Την ανανέωση του συμβολαίου του Πήλιου ανακοίνωσε η ΑΕΚ
Η ΑΕΚ «έδεσε» τον Σταύρο Πήλιο μέχρι το 2030
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Στην ΑΕΚ θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τα επόμενα χρόνια ο Σταύρος Πήλιος, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Ένωση για τα επόμενα 4 χρόνια και μέχρι το 2030.

Μετά από μία “γεμάτη” σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ, ο Σταύρος Πήλιος κέρδισε ένα νέο συμβόλαιο με τους “κιτρινόμαυρους” και η Ένωση ανακοίνωσε τη συμφωνία των δύο πλευρών, μετά τις επίσημες υπογραφές.

Ο διεθνής αριστερός μπακ συναντήθηκε μάλιστα με τον ιδιοκήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος και σημείωσε την ανοδική πορεία του ποδοσφαιριστή, που οδήγησε και στην επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2030.

Η ΑΕΚ απέκτησε τον Πήλιο από τον ΠΑΣ Γιάννινα, το 2023.

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Αθλητικά
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