Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στο Κορωπί ο Ανδρέας Τετέι

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 στα προκριματικά του Conference League, με τον Ανδρέα Τετέι να επιστρέφει στο Κορωπί και να έχει πλέον ελπίδες να αγωνιστεί στο παιχνίδι της Βουλγαρίας.

Ο Ανδρέας Τετέι ξεπέρασε το πρόβλημα υγείας που τον κράτησε εκτός στο πρώτο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 στα προκριματικά του Conference League και πλέον θα “παλέψει” να ανεβάσει ρυθμούς, ώστε να τεθεί στη διάθεση του Γιάκομπ Νίστρουπ για το κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκου.

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Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Ο Ανδρέας Τετέι ξεπέρασε τη λοιμώδη μονοπυρήνωση που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα επέστρεψε στο Κορωπί, αφού πρώτα υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Ο Έλληνας διεθνής ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στη σημερινή πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης».

Οι Πράσινοι συνέχισαν την προετοιμασία τους για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, τακτική, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.