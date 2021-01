«Άκυρο» το ρεκόρ του Ρονάλντο λέει τσεχική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (video)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ΔΕΝ είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της τσέχικης ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, αφού ο Γιόζεφ Μπίτσαν μετράει 821 τέρματα σύμφωνα με… νέα καταμέτρηση.

Το γκολ που άνοιξε το δρόμο της νίκης και της κατάκτησης του ιταλικού Σούπερ Καπ για την Γιουβέντουσ κόντρα στη Νάπολι χθες (20/1) το βράδυ ήταν ταυτόχρονα το 760ο στην επαγγελματική καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο, και τον ανέβασε στην πρώτη θέση των σκόρερ στην ιστορία του πεαγγελματικού ποδοσφαίρου, μπροστά από τον θρυλικό Τσέχο, Γιόζεφ Μπίτσαν που σταμάτησε στα 759. Αυτά ίσχυαν τουλάχιστον μέχρι σήμερα (21/1) που η τσεχική ομοσπονδία ομοσπονδία αμφισβήτησε ανοιχτά το ρεκόρ του Πορτογάλου.

«Δεν είχαν καταμετρηθεί γκολ που είχε στη Β’ Τσεχίας με τη Χράντετς Κράλοβε» αναφέρει ο ιστορικός Γιάροσλαβ Κόλαρ στο βίντεο που δημοσιεύτηκε από την τσεχική ομοσπονδία, το οποίο εξηγεί πως υπολογίζοντας τα τέρματα που πέτυχε ο Μπίτσαν τα βρήκε τελικά 821 οπότε ο Ρονάλντο υπολείπεται ακόμα 61 γκολ του θρυλικού επιθετικού.

The best goalscorer in football history? 🤔



The History and Statistics committee of the Czech FA counted all the goals scored by the legendary Josef Bican and we can declare he scored 821 goals in official matches.



Jaroslav Kolář, the Head of the committee shares more details. pic.twitter.com/eYqTcGJf1p