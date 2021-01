«Μυθικός» Κριστιάνο Ρονάλντο – Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών με 760 γκολ (video)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πλέον ένας «μύθος» και με τη… βούλα, αφού με το γκολ που πέτυχε στη νίκη επί της Νάπολι στον τελικό του Σούπερ Καπ Ιταλίας έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε επαγγελματικό επίπεδο.

Το γκολ που πέτυχε ο Ρονάλντο κόντρα στη Νάπολι στο 64ο λεπτό, άνοιξε το δρόμο της νίκης για την Γιουβέντους κόντρα στη Νάπολι, αλλά περισσότερο απ’ όλα έβαλε στο «πάνθεον» της ιστορίας τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, ο οποίος κατέκτησε μία απίστευτη και στοιχειωμένη πρωτιά.

Ο CR7 έγινε με αυτό το γκολ ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αφού μετράει πλέον 760 γκολ σε επαγγελματικό επίπεδο ξεπερνώντας τον Γιόζεφ Μπίτσαν, που είχε 759, ενώ έχει προ πολλού ξεπεράσει τους Πελέ (757), Ρομάριο (734), Γκερντ Μίλερ (720), Φέρεντς Πούσκας (706) και Εουσέμπιο (615).

Cristiano Ronaldo becomes the greatest goalscorer in football history with 760 Goals. pic.twitter.com/GvDWGrs9Ss