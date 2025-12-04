Αλεξάντερ-Άρνολντ: O μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση το Φεβρουάριο του 2026

Για μια ακόμα φορά τη φετινή σεζόν, ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ θα πρέπει να μείνει εκτός δράσης στη Ρεάλ Μαδρίτης, λόγω τραυματισμού. Το πρώτο μισό της σεζόν του Άγγλου μπακ στους “μερένγκες” ολοκληρώνεται με δυσάρεστο τρόπο.

Ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης αποκόμισε νέο μυϊκό τραυματισμό στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο Σύμφωνα μάλιστα με τα ισπανικά Μέσα, το πρόβλημα αυτό θα κρατήσει τον Αλεξάντερ-Άρνολντ μακριά από τον αγωνιστικό χώρο για τουλάχιστον δύο μήνες!

Αυτό σημαίνει ότι ο Τσάμπι Αλόνσο θα μπορεί να υπολογίζει στον Άγγλο μπακ το Φεβρουάριο του 2026.