Σάκκαρη για Έλληνες οπαδούς: “Έχω διαφορετικό γούστο από τον Στέφανο!” Τι είπε για τα συνθήματα κατά των Σκοπίων

Για τον σάλο που έχει δημιουργηθεί με τους Έλληνες ομογενείς στο Australian Open ρωτήθηκε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία παρότι “πιέστηκε” από τους δημοσιογράφους, υπερασπίστηκε τους συμπατριώτες της.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια τους ξεσήκωσε άλλωστε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα της και τόνισε ότι δεν έκαναν κάτι που να ξεπέρασε τα όρια, όπως είχε υποστηρίξει ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

«Ήταν εξαιρετικοί. Σέβονταν τον αντίπαλο. Σταματούσαν όταν έπρεπε, με υποστήριζαν με πολύ ωραίο τρόπο. Είναι η αγαπημένη μου ατμόσφαιρα, είμαι πολύ χαρούμενη που τους είχα στο πλευρό μου. Σεβάστηκαν τον αντίπαλο στο μέγιστο. Σταματούσαν όταν έπρεπε, δεν φώναζαν για παράδειγμα στα double faults ή στα λάθη. Το μόνο που φώναζαν ήταν break, break, break, αλλά αυτό το κάνουν όλοι. Εγώ είμαι εντάξει, είναι πολύ καλοί».

Για όσα είπε ο Τσιτσιπάς: «Δεν είδα το ματς του Στέφανου. Έμαθα τι είπε και το καταλαβαίνω. Καθένας έχει διαφορετικό γούστο, είναι επιλογή του».

Για τα συνθήματα κατά των Σκοπίων: «Έχουν μεγάλο πατριωτισμό, οπότε δίνουν μεγαλύτερο βάρος σε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνω, διότι νιώθουν πιο Έλληνες από εμάς, το οποίο είναι ωραίο. Δεν είναι κάτι παράνομο».

Για το ενδεχόμενο να αποκλειστούν: «Θα ήταν πολύ διαφορετικό αν έπαιζα εδώ χωρίς αυτούς. Μου αρέσει πολύ, με κάνει να παίζω ακόμα καλύτερα, πωρώνομαι περισσότερο και γι’ αυτό είναι από τα αγαπημένα μου τουρνουά. Ελπίζω να μη συμβεί, να συνεχίσουν να έρχονται στα ματς μας και να μας ενισχύουν».

Sakkari fans still chanting 10 minutes after her win #sakkattack pic.twitter.com/Fw2Dz4gAYE

— Greg (@gregerss) January 22, 2020