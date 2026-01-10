Αθλητικά

Αλόνσο ενόψει του Μπαρτσελόνα – Ρεάλ: Θα δούμε εάν θα ξεκινήσει βασικός ο Εμπαπέ

“Δεν μας ενδιαφέρει εάν θα παίξει ο Γιαμάλ” τόνισε ο προπονητής των “μερένγκες”
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters

Η Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρεται την Κυριακή (11.01.2026) με την Μπαρτσελόνα στον τελικό του Super Cup Ισπανίας, ο οποίος διεξάγεται στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Ο προπονητής της “βασίλισσας” Τσάμπι Αλόνσο, μίλησε για την αναμέτρηση και δήλωσε ότι η ομάδα του δεν θα πάρει κάποιο ρίσκο με τη χρησιμοποίηση του Κιλιάν Εμπαπέ.

Θυμίζουμε ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ απουσίασε από τον νικηφόρο (2-1) ημιτελικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης τόνισε ότι ο Γάλλος επιθετικός νιώθει καλύτερα, ενώ αναφέρθηκε και στον Λαμίν Γιαμάλ.

“Ο Κιλιάν αισθάνεται πολύ καλύτερα. Επέστρεψε σε εμάς χθες, σήμερα το απόγευμα θα προπονηθεί με την ομάδα και στη συνέχεια θα έχουμε όλες τις πληροφορίες για να αξιολογήσουμε μαζί τις πιθανότητές του να αγωνιστεί, είτε από την αρχή είτε λίγο αργότερα» τόνισε ο Βάσκος προπονητής αναφορικά με το ενδεχόμενο της επιστροφής… εξπρές του Γάλλου επιθετικού στη δράση, μόλις δέκα ημέρες μετά την ανακοίνωση του τραυματισμού του στο αριστερό γόνατο.

Και συμπλήρωσε: “Να τον βάλουμε να παίξει με ένεση; Αυτή είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρουμε με τον παίκτη, το προπονητικό επιτελείο και τους γιατρούς. Πρέπει πάντα να ζυγίζουμε τους κινδύνους, αλλά δεν είμαστε “καμικάζι””.

Ο Βάσκος τεχνικός αναφέρθηκε ακόμη και στον “αστέρα” της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι: “Δεν θα είμαι εγώ αυτός που πρέπει να το αποκαλύψει, αλλά δεν μας επηρεάζει το αν θα παίξει ή όχι. Δεν προγραμματίζουμε να βρισκόμαστε στο απόλυτο των δυνάμεων μας, αλλά να είμαστε σε καλή κατάσταση οι τραυματισμοί μπορούν να τα ανατρέψουν όλα”.

Αθλητικά
