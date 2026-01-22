Αθλητικά

Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός live για την 24η αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός ψάχνει την τέταρτη σερί νίκη του στην Euroleague
EUROKINISSI
31 - 48
Ημίχρονο
EUROKINISSI

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές στην Τουρκία, για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

20:15 | 22.01.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Εφές - Ολυμπιακός 31-48
20:13 | 22.01.2026

31-48 με μία βολή του Πίτερς, έπειτα από τεχνική ποινή για διαμαρτυρία στους Τούρκους

20:10 | 22.01.2026

31-47 με 1/2 βολές του Γουόρντ

20:08 | 22.01.2026

31-46 με 1/2 βολές του Γουόρντ

20:07 | 22.01.2026

31-45 από τον Φουρνιέ

20:06 | 22.01.2026

31-43 με 2/2 βολές του Ντοζίερ

20:06 | 22.01.2026

29-43 με τρίποντο του Πίτερς

20:04 | 22.01.2026

29-40 από τον Ντοζίερ, έπειτα από 4 σερί επιθετικά ριμπάουντ των Τούρκων

20:04 | 22.01.2026

27-40 με τρίποντο του Φουρνιέ

20:02 | 22.01.2026

27-37 με 1/2 βολές του Λι

20:02 | 22.01.2026

26-37 από τον Χολ και πάλι

20:02 | 22.01.2026

26-35 από τον Σμιτς

19:59 | 22.01.2026

24-35 από τον Γουόρντ

19:59 | 22.01.2026
14' Τάιμ άουτ από τον Γιώργο Μπαρτζώκα
19:59 | 22.01.2026

24-33 απαντάει ο Κάι Τζόουνς

19:58 | 22.01.2026

22-33 με νέο κάρφωμα του Χολ

19:58 | 22.01.2026

22-31 με τρίποντο του Σουίντερ Κόουλ

19:57 | 22.01.2026

19-31 από τον Χολ

19:57 | 22.01.2026

19-29 με κάρφωμα του Κάι Τζόουνς

19:56 | 22.01.2026

17-29 από τον Γουόρντ

19:55 | 22.01.2026
Καλάθι και φάουλ από τον Σέιμπεν Λι (17-27)

Κάνει ζημιά στην πρώην ομάδα του ο Αμερικανός γκαρντ

19:54 | 22.01.2026

15-27 με 2/2 βολές του Λι

19:53 | 22.01.2026

13-27 από τον Φουρνιέ

19:53 | 22.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
19:51 | 22.01.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Εφές - Ολυμπιακός 13-25
19:49 | 22.01.2026

13-25 με φοβερό καλάθι του Βεζένκοφ

19:49 | 22.01.2026

13-23 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ

19:48 | 22.01.2026

Ο Αμερικανός γκαρντ αντιμετωπίζει για πρώτη φορά την πρώην του ομάδα

19:47 | 22.01.2026

13-21 με 1/2 βολές του Σέιμπεν Λι

19:47 | 22.01.2026

12-21 από τον Βεζένκοφ

19:45 | 22.01.2026

12-19 με 2/2 βολές του Χολ

19:45 | 22.01.2026

12-17 από τον Βάιλερ Μπαμπ

19:45 | 22.01.2026

10-17 με τρίποντο του Ντοζίερ

19:43 | 22.01.2026

7-17 με τρίποντο του Γουόκαπ

19:40 | 22.01.2026

7-14 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ

19:39 | 22.01.2026
Τηλεοπτικό τάιμ άουτ στο 5'
19:39 | 22.01.2026

7-11 από τον Οσμάνι

19:37 | 22.01.2026

5-11 με τρίποντο του Οσμάνι

19:36 | 22.01.2026

2-11 με τρίποντο του Βεζένκοφ

19:35 | 22.01.2026

2-8 από τον Ντέσερτ

19:34 | 22.01.2026

0-8 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

19:33 | 22.01.2026

0/2 βολές από τον Ταϊρίκ Τζόουνς

19:32 | 22.01.2026

0-5 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

19:32 | 22.01.2026

0-2 από τον Παπανικολάου

19:31 | 22.01.2026
Τζάμπολ στον αγώνα
19:30 | 22.01.2026
Η πεντάδα της Εφές

Γουάιλερ-Μπαμπ, Κορντινιέ, Ντόζιερ, Οσμάνι, Ντεσέρ

19:20 | 22.01.2026
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

Ταϊρίκ Τζόουνς, Βεζένκοφ, Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου

19:20 | 22.01.2026

Ίλια Μπελόσεβιτς, Ζόρντι Αλιάγκα, Ούγ Τεπενιέ οι διαιτητές της αναμέτρησης

 

 
19:20 | 22.01.2026
Η δωδεκάδα της Εφές

Μπομπουά, Χάζερ, Λι, Γουάιλερ-Μπαμπ, Κορντινιέ, Σμιτς, Ντεσέρ, Ντόζιερ, Σουάιντερ, Οσμάνι, Γιλμάζ, Τζόουνς 

19:19 | 22.01.2026
Εκτός είναι οι Μιλουτίνοφ, Νιλικίνα και Μόρις
19:19 | 22.01.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Νετζήπογλου, Λαρεντζάκης, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Τζόουνς, Χολ

19:19 | 22.01.2026

 Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου η Εφές είχε νικήσει με 82-78 στο ΣΕΦ

19:18 | 22.01.2026

Αναντολού Εφές και Ολυμπιακός έχουν παίξει 52 φορές στη σύγχρονη ιστορία της Euroleague. Οι Τούρκοι έχουν 27 νίκες, οι Πειραιώτες έχουν 25

19:18 | 22.01.2026
Οι Πειραιώτες έχουν έξι νίκες στα τελευταία επτά παιχνίδια
19:17 | 22.01.2026

Η Αναντολού Εφές έχει μαζί με την Βιλερμπάν το χειρότερο ρεκόρ στη Euroleague, 6-17. Ο Ολυμπιακός είναι 7ος με 14-8

 

19:15 | 22.01.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Εφές για την 24η αγωνιστική της Euroleague

