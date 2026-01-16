Αναβάλλεται το Κηφισιά – ΠΑΟΚ για την 18η αγωνιστική της Super League

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά στη Νίκαια για την 18η αγωνιστική της Super League αναβάλλεται.

Το παιχνίδι Κηφισιά – ΠΑΟΚ ήταν προγραμματισμένο για τις 25 Ιανουαρίου, ωστόσο θα διεξαχθεί σε άλλη ημερομηνία, καθώς ο Δικέφαλος του Βορρά έκανε χρήση του Joker Right.

Μετά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ήταν η σειρά του ΠΑΟΚ να ζητήσει αναβολή αγώνα λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του.

Ο Δικέφαλος κατέθεσε αίτημα αναβολής και πλέον απομένει η τυπική επισημοποίηση για να να αναβληθεί το παιχνίδι.

Πριν τον αγώνα με την Κηφισιά, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Μπέτις στις 22 Ιανουαρίου για το Europa League και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στη Γαλλία για την αναμέτρηση με την Λιόν στις 29 Ιανουαρίου.