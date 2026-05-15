Ρεάλ Μαδρίτης και Ομέρ Γιούρτσεβεν σε προχωρημένες επαφές

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την πλευρά του Ομέρ Γιούρτσεβεν, σύμφωνα με όσα αναφέρει το “BasketNews”. Ο 27χρονος Τούρκος σέντερ αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα για το υπόλοιπο της σεζόν, αλλά μόνο για τα πλέι οφ του ισπανικού πρωταθλήματος και όχι για το Final Four της Euroleague.

Η συγκεκριμένη κίνηση της Ρεάλ Μαδρίτης έρχεται σε μια περίοδο όπου η ομάδα έχει χάσει τους Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν από τη γραμμή των σέντερ, με αποτέλεσμα ο Ουσμάν Γκαρούμπα να αποτελεί τη μοναδική σταθερή επιλογή στη θέση «5».

Θυμίζουμε ότι σε 50 παιχνίδια της Euroleague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Γιούρτσεβεν μέτρησε 9.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ ανά 17.3 λεπτά συμμετοχής.

Ο 27χρονος Τούρκος σέντερ, ο οποίος αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό τον Φεβρουάριο του 2026 βρέθηκε στη συνέχεια στους Γουόριορς και τη θυγατρική των “πολεμιστών” στη G-League.

Σε εννέα συμμετοχές με τους Γουόριορς, ο Γιούρτσεβεν είχε μέσο όρο 3.8 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ σε 12 λεπτά ανά αγώνα.