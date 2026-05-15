Η Βαλένθια σε επαφή με την Euroleague για να εξασφαλίσει περισσότερα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας

Η Βαλένθια έκανε τεράστιο come back στα ματς των πλέι οφ της Euroleague με τον Παναθηναϊκό, σημείωσε τρεις σερί νίκες -με δυο break- και πανηγύρισε την παρθενική της πρόκριση στο Final Four που θα γίνει στην Αθήνα (22-24 Μαΐου).

Την ώρα που οι φίλοι της Βαλένθια κάνουν ακόμα και όνειρα για τελικό, ο GM της ομάδας, Ενρίκ Καρμπονέλ, ανέφερε σε δηλώσεις που έκανε στο “Radio Marca Valencia” ότι άνθρωποι του συλλόγου βρίσκονται σε επικοινωνία με τη Euroleague, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν περισσότερα εισιτήρια για το Final Four που θα φιλοξενηθεί στο “Telekom Center Athens”.

“Ζήσαμε κάτι εντυπωσιακό. Μιλάμε με την Euroleague για να εξασφαλίσουμε περισσότερα εισιτήρια. Όταν μάθουμε πόσα εισιτήρια έχουμε στη διάθεσή μας, θα το ανακοινώσουμε”, δήλωσε χαρακτηριστικά.