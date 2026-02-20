Ανδρέας Τετέι όπως λέμε Έκι Γκονζάλες, ο Έλληνας επιθετικός του Παναθηναϊκού μπήκε στην ίδια λίστα με τον Αργεντινό

Ο Παναθηναϊκός πάλεψε απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, μέσα στο ΟΑΚΑ, ανέτρεψε το σκορ με δύο υπέροχα γκολ του Ανδρέα Τετέι, όμως οι Τσέχοι είπαν την τελευταία… λέξη στο παιχνίδι με τον Λάντρα στο 80’ και έφυγαν από την Αθήνα με το 2-2. Έτσι, η πρόκριση στους “16” του Europa League θα κριθεί το βράδυ της επόμενης Πέμπτης (26.02.2026, 19:45, Newsit.gr) στο Πλζεν.

Τα δύο όμορφα γκολ του Ανδρέα Τετέι δεν ήταν τελικά αρκετά για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, το ονειρικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Έλληνα διεθνή επιθετικού δεν συνδυάστηκε με νίκη.

Πάντως, ο Ανδρέας Τετέι κατάφερε να πετύχει αυτό που είχε κάνει πριν χρόνια ο Έκι Γκονζάλες, στο δικό του ευρωπαϊκό ντεμπούτο με την πράσινη φανέλα. Οι δυο παίκτες είναι οι μοναδικοί στην ιστορία του “τριφυλλιού” που σημείωσαν δύο γκολ στο ντεμπούτο τους στην Ευρώπη με την ομάδα.

Ο Έκι Γκονζάλες το είχε καταφέρει στις 14 Σεπτεμβρίου του 2004, στη νίκη των “πράσινων” με 2-1 επί της Ρόζενμποργκ για το Champions League.