Με μία ακόμα κυριαρχική εμφάνιση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ηγήθηκε του μπρέικ των Μιλγουόκι Μπακς στην Ατλάντα επί των Χοκς και πλέον πλησιάζει σε ένα ρεκόρ που κρατάει για πάνω από 20 χρόνια ο Σακίλ Ο’Νιλ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ένα φοβερό «νταμπλ-νταμπλ» mε 33 πόντους, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο και ήταν η αιχμή του δόρατος -μαζί με τον Μίντλετον των 38 πόντων- στη μεγάλη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς (113-102) που τους δίνει προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς του ΝΒΑ, αφού πλέον προηγούνται 2-1 των Χοκς στη σειρά των τελικών της Ανατολικής Περιφέρειας.

Αυτός ήταν ο 9ος αγώνας του Έλληνα φόργουορντ στα φετινά Play Offs, στον οποίο είχε 30+ πόντους και 10+ ριμπάουντ και πλέον κυνηγάει τον Σακίλ Ο’ Νιλ που είναι ο παίκτης με τα περισσότερα παιχνίδια σε Play Offs με 30+ πόντους και 10+ πόντους έχοντας 13 από 2000.

Giannis Antetokounmpo has his 9th 30-point, 10-rebound game of the postseason, the most in a single postseason since Shaquille O’Neal in 2000 (13). pic.twitter.com/ZISoMDwTiA