Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμμετείχε σε… κριτική επιτροπή για τον αδερφό του Θανάση και το ροζ κουστούμι του, και δεν έχασε την ευκαιρία να τον αποθεώσει.

Ο Greek Freak τόνισε ότι αν δεν ήταν παίκτης του μπάσκετ, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα ήταν μοντέλο και τον χαρακτήρισε “πιο σέξι άντρα του κόσμου” πίσω μόνο από τον ηθοποιό, Ίντρις Έλμπα.

Το γεγονός έλαβε χώρα σε ένα video των Μιλγουόκι Μπακς, όπου οι συμπαίκτες του κλήθηκαν να σχολιάσουν τη μοναδική εμφάνιση του μεγάλου αδερφού του Γιάννη.

"If he wasn't a basketball player, he could be a GQ model." 😂 pic.twitter.com/FOjtjCfoAC