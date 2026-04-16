Ανθρωποειδές ρομπότ ύψους 2,19μ. λειτουργεί με AI και παίζει μπάσκετ, εκτελεί βολές και καλεί το κοινό να πανηγυρίσει

Η τεχνολογία AI έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας και βρίσκει χώρο και στο μπάσκετ! Η Toyota παρουσίασε στο Τόκιο τη νέα γενιά του… ρομποτικού της μπασκετμπολίστα, με την ονομασία “CUE7”. Το συγκεκριμένο ανθρωποειδές ρομπότ παίζει μπάσκετ, εκτελεί ντρίμπλες και σουτ, εντυπωσιάζοντας με τις εξελιγμένες του δυνατότητες.

Το ανθρωποειδές ρομπότ “CUE7” ύψους 2,19μ. αναπτύχθηκε από την Toyota και παρουσιάστηκε σε πρόβα μπροστά στα ΜΜΕ, ενόψει της πρώτης δημόσιας εμφάνισής του σε αγώνα μπάσκετ. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, το ρομπότ -το οποίο κινείται με ρόδες- εμφάνισε ομαλές κινήσεις σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις, με βελτιωμένο χειρισμό της μπάλας και μεγαλύτερη ακρίβεια στις βολές, αν και δεν έλειψαν τα άστοχα τρίποντα.

Το ανθρωποειδές ρομπότ, κάνει διατάσεις, ντριμπλάρει, σουτάρει και καλεί και το κοινό να πανηγυρίσει!

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας ανθρωποειδών ρομπότ, Τομιχίρο Νόμι, το σύστημα λειτουργεί πλέον αποκλειστικά με τεχνητή νοημοσύνη. Η “εκπαίδευσή” του βασίζεται σε προσομοιώσεις φυσικής, όπου εκατοντάδες ή και χιλιάδες εικονικά μοντέλα “μαθαίνουν” κινήσεις, συμπυκνώνοντας περίπου έναν χρόνο ανθρώπινης εκμάθησης σε μόλις ένα λεπτό.

“Με αυτή την τεχνολογία, το CUE μπορεί πλέον να εκτελεί σύνθετες κινήσεις που δεν ήταν εφικτές στο παρελθόν”, ανέφερε. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπουν την υπέρβαση των περιορισμών της παραδοσιακής ρομποτικής, οδηγώντας σε πλήρη επανασχεδίαση της πλατφόρμας. “Βρισκόμαστε ουσιαστικά στην αφετηρία μιας νέας γενιάς CUE”, πρόσθεσε.

Να θυμίσουμε ότι η προηγούμενη έκδοση του συγκεκριμένου project, το “CUE6” είχε καταρρίψει ρεκόρ Guinness το 2024 για σουτ στο μπάσκετ από την πλέον μακρινή απόσταση.

Το “CUE3” έγινε παγκοσμίως γνωστό το 2019, όταν κατέγραψε ρεκόρ Guinness με 2.020 συνεχόμενες ελεύθερες βολές.