Champions League: Οι 29 ομάδες που έχουν προκριθεί και ο δρόμος των ΑΕΚ και Ολυμπιακού προς τη League Phase

Το Champions League ολοκληρώθηκε με την Παρί Σεν Ζερμέν να κατακτά τον τίτλο κερδίζοντας την Άρσεναλ στα πέναλτι στον τελικό της Βουδαπέστης και πλέον η διοργάνωση βάζει πλώρη για τη νέα σεζόν με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να έχουν την ευκαιρία τους να συμμετέχουν στη League Phase.

Εξασφαλισμένη θέση στο Champions League της σεζόν 2026/27 έχουν ήδη 29 ομάδες και από τις 7 Ιουλίου που ξεκινούν τα προκριματικά θα ξεκινήσει να ολοκληρώνεται ο χάρτης. Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσουν το «ταξίδι» τους από τον 3ο γύρο, στον οποίο θα είναι στο μονοπάτι των ισχυρών, ενώ η ΑΕΚ θα παίξει στα πλέι οφ της διοργάνωσης πιθανότατα ως ανίσχυρη, δηλαδή στον τελευταίο προκριματικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ένωση μπορεί να αγωνιστεί ως ισχυρή στα πλέι οφ αν μία εκ των Ερυθρού Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν αποκλειστεί στο δεύτερο γύρο των προκριματικών. Δεν τη βολεύει να αποκλειστούν στον τρίτο γύρο, μιας και οι η κλήρωση των πλέι οφ θα γίνει πριν από τα ματς αυτού του προκριματικού.

Ο Ολυμπιακός θα είναι δεδομένα στους ισχυρούς στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και αν προκριθεί θα δώσει τη μάχη του στα πλέι οφ ως ανίσχυρος

Οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει παρουσία στη League Phase

Pot 1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Μπάγερν (Γερμανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Pot 2

Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Ρόμα (Ιταλία)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)

Ρεάλ Μπέτις (Ισπανία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Pot 3

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Λιλ (Γαλλία)

Νάπολι (Ιταλία)

Λειψία (Γερμανία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Γαλατασαράι (Τουρκία)

Pot 3 ή 4

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

Στουτγκάρδη (Γερμανία)

5 νικητές Champions Path προκριματικών

2 νικητές League Path προκριματικών

Pot 4