Αντβέρπ – Ολυμπιακός 3-0: Κακή εμφάνιση και φιλική ήττα για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων στη φιλική αναμέτρηση με την Αντβέρπ στην Ολλανδία και με κακή απόδοση, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, γνώρισε την ήττα με 3-0.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε πολλές δοκιμές στο φιλικό παιχνίδι με την Αντβέρπ, αλλά με “βαριά” τα πόδια από την προετοιμασία, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του ματς, να βρει τον απαραίτητο ρυθμό για να εμφανιστεί πιο ανταγωνιστικός κόντρα στη βελγική ομάδα.

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Οι Πειραιώτες “απείλησαν” ελάχιστα στο πρώτο 45λεπτο του αγώνα, έχοντας ως κορυφαίο παίκτη τον τερματοφύλακα Πόποβιτς, ενώ στο δεύτερο μέρος, ανέβασε την απόδοσή του και πήρε μέτρα στο γήπεδο, επιτρέποντας όμως στους Βέλγους να δημιουργήσουν περισσότερες φάσεις για γκολ.

Η Αντβέρπ το εκμεταλλεύτηκε μάλιστα απόλυτα και με τρία γκολ μέσα σε ένα 10λεπτο, έδωσε ένα καλό… μάθημα στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Ο Σόμερ άνοιξε το σκορ για τους τυπικά γηπεδούχους στο 69′ και πέτυχε δεύτερο προσωπικό τέρμα στο 78′, για να διαμορφώσει το τελικό σκορ, αφού προηγήθηκε ενδιάμεσα, το γκολ του Βερστράιτεν.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε έτσι τη δεύτερη ήττα του στα παιχνίδια προετοιμασίας της Ολλανδίας, αλλά έχει ακόμη αρκετό “δρόμο” για να ετοιμαστεί για τη νέα σεζόν και να εμφανίσει καλύτερη εικόνα στα επίσημα παιχνίδια του σε Ελλάδα και Ευρώπη.



Η σύνθεση του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαφέο (79΄Σάλιακας), Φίλης (71΄Μπακούλας), Κουτσίδης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Φορτούνης (80΄Ζότα), Μάρτινς, Γιάρεμτσουκ (71΄Μασούρας).