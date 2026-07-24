Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι κι επίσημα παίκτης του Άρη

Ο Βασίλης Τολιόπουλος επέστρεψε στον Άρη, με τους “κίτρινους” να ανακοινώνουν τη συμφωνία με τον διεθνή γκαρντ, ο οποίος και υπέγραψε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης μέχρι το 2030.

Ο Άρης συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για τη μετεγγραφή του και ο Βασίλης Τολιόπουλος θα φορέσει ξανά τη φανέλα του “αυτοκράτορα” για μία τρίτη θητεία στο Nick Galis Hall.

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Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου έως το 2030, μέσω μεταγραφής από τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι γεννηθείς στις 15 Ιουνίου του 1996 και με ύψος 1.88μ. αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ.

Ο διεθνής άσος επιστρέφει στο «σπίτι» του μετά από «διάλειμμα» μόλις ενός χρόνου. Φόρεσε τη φανέλα του ΑΡΗ για πρώτη φορά στα μέσα της σεζόν 2018-19 και στη συνέχεια, από το 2022 έως το 2025, έγραψε τη δική του Ιστορία στην ομάδα, ζώντας μαζί της μοναδικές στιγμές και χαρίζοντάς της μεγάλες νίκες. Αυτή θα είναι η 3η θητεία του στον ΑΡΗ, με ορίζοντα τετραετίας.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος ξεκίνησε την μπασκετική σταδιοδρομία του στα αναπτυξιακά τμήματα του Πανιωνίου και την επαγγελματική το 2013 στον Ίκαρο Χαλκίδας. Το 2014-15 αγωνίστηκε στον Κολοσσό Ρόδου και στη συνέχεια υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

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Στα μέσα της σεζόν 2018-19 αγωνίστηκε στον ΑΡΗ και το καλοκαίρι του 2019 συμφώνησε με την ΑΕΚ. Το 2020-21 έπαιξε ως δανεικός στον Ιωνικό Νίκαιας και την επόμενη χρονιά αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ.

Το καλοκαίρι του 2022 υπέγραψε στον ΑΡΗ, στον οποίο παρέμεινε για τρία χρόνια (μετά το τέλος της χρονιάς 2022-23 έπαιξε για λίγο στη γαλλική Boulazak). Τη σεζόν 2023-24 μέτρησε 13.5 πόντους, 2.5 ριμπάουντ, 4.4 ασίστ στη Stoiximan GBL και 14.4 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ στο BKT EuroCup. Την ίδια χρονιά αναδείχτηκε ως ο πιο βελτιωμένος παίκτης της Stoiximan GBL. Το 2024-25 είχε 15.3 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ ανά αγώνα στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ στο BKT EuroCup μέτρησε 13.7 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Το 2025 τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός AKTOR και πλέον επιστρέφει στο «Nick Galis Hall». Σε συλλογικό επίπεδο έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα Ελλάδας με τον Ολυμπιακό το 2016 και δύο Κύπελλα Ελλάδας, με την ΑΕΚ το 2020 και με τον Παναθηναϊκό AKTOR το 2026.

Σε εθνικό επίπεδο, ο 30χρονος γκαρντ αγωνίστηκε σε όλες τις «μικρές» Εθνικές Ομάδες και το 2021 έκανε το ντεμπούτο του στην Εθνική Ανδρών, της οποίας πλέον αποτελεί βασικό στέλεχος. Έπαιξε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και πέρυσι κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025. Σε 34 αγώνες με την Εθνική Ανδρών, έχει σκοράρει 293 πόντους (8.62 κατά μέσο όρο).