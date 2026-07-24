Βασίλης Τολιόπουλος: «Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι κι επίσημα παίκτης του Άρη, με την ανακοίνωση της μετεγγραφής του να φέρνει και το αντίο του ίδιου του παίκτη, στην προηγούμενη πια ομάδα του, τον Παναθηναϊκό.

Μετά από μία σεζόν με λίγο χρόνο συμμετοχής στον Παναθηναϊκό, ο Βασίλης Τολιόπουλος αποφάσισε να επιστρέψει για μία τρίτη θητεία στον Άρη και αποχαιρέτησε τους “πράσινους”, ευχαριστώντας τους για όσα έζησε στο T-Center.

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«Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού. Σας ευχαριστώ όλους», έγραψε σε σχετική του ανάρτηση ο διεθνής γκαρντ, ανεβάζοντας και τη σχετική δημοσίευση της “πράσινης” ΚΑΕ.

Ο Τολιόπουλος κατέκτησε με τον Παναθηναϊκό το Κύπελλο Ελλάδας