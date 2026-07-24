Καραπαπάς για Τζολάκη: «Δεν ήθελε να αγωνιστεί στα φιλικά και γύρισε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή»

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην αγγλική Χαλ και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, αναφέρθηκε στην υπόθεση, εξηγώντας ότι οι Πειραιώτες διευκόλυναν τον διεθνή τερματοφύλακα.

Ο Κώστας Καραπαπάς τόνισε ότι ήταν επιθυμία του ίδιου του Κωνσταντίνου Τζολάκη να μην αγωνιστεί στα φιλικά για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του και ο Ολυμπιακός στάθηκε στο πλευρό του, για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να πάρει μετακομίσει σε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης.

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Η δήλωση του Τζολάκη

“Ο Κωνσταντής από τότε που κατακτήσαμε το ευρωπαϊκό είχε εκφράσει την επιθυμία του να παίξει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Όπως γνωρίζετε, ο Τζολάκης είναι παιδί της ακαδημίας μας, είναι παιδί δικό μας. Έχει αναδειχθεί μέσα από τον Ολυμπιακό και εννέα χρόνια τώρα κάθε ημέρα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, εμείς είμαστε μαζί του. Ξέρουμε πότε είναι άρρωστος, ποια είναι τα παράπονά του, πότε είναι τραυματίας, πότε πονάει, πότε κάνει ένεση για να παίξει. Άρα σίγουρα νοιαζόμαστε πολύ περισσότερο γι’ αυτό απ’ ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι.

Πέρυσι και πρόπερσι ο Κωνσταντής είχε εκφράσει την επιθυμία του να παίξει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Στην Premier League, στην Ισπανία, την Ιταλία. Σε ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Εμείς του ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γίνει την κατάλληλη στιγμή.

Εκείνος θεώρησε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να πάει στην Premier League. Υπάρχει μία πρόταση την οποία όλοι γνωρίζετε. Δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, όμως ο Κωνσταντής ήταν εντελώς εκτός ομάδας όπως είδατε. Δεν ήθελε να αγωνιστεί ούτε στα φιλικά, ούτε πουθενά αλλού.

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Οπότε και εμείς τον διευκολύναμε και γύρισε στην Αθήνα, ώστε να ολοκληρώσει το πλαίσιο της μεταγραφής, αφού έτσι κι αλλιώς δεν θα έπαιζε με τη Ναϊμέγκεν. Συνεπώς στη θέση του Κωνσταντή θα αποκτηθεί ένας γκολκίπερ για το νούμερο 1. Αυτό βέβαια θα το πει το γήπεδο. Δεν θα πούμε ποτέ πως κάποιος είναι ο νούμερο ένα και κάποιος το δύο.

Ήδη βλέπετε σε τι κατάσταση είναι ο Πόποβιτς. Το ποιος θα είναι ο ένα και ποιος ο δύο, θα το αποφασίσει το γήπεδο και οι ίδιοι οι τερματοφύλακες με την προσπάθειά τους”.