Λεμπρόν Τζέιμς: «Νόμιζα ότι έχω τελειώσει, αλλά θέλω ένα ακόμη πρωτάθλημα με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι πλέον παίκτης των Φιλαδέλφεια Σίξερς και μετά την είδηση της μετεγγραφής του, επιβεβαίωσε το γεγονός και εξήγησε τους λόγους της απόφασής του, με μία ανάρτηση στα social media.

Αφού αρχικά δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να βάλει τέλος στην τεράστια καριέρα του στο NBA, ο Λεμπρόν Τζέιμς αποκάλυψε τι ήταν αυτό που του άλλαξε γνώμη και επέλεξε τελικά να συνεχίσει στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, την τέταρτη ομάδα της ανεπανάληπτης πορείας του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

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Η ανάρτηση του Λεμπρόν Τζέιμς

Ένα ακόμη πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω να κάνουμε τους Φιλαδέλφεια Σίξερς μια ομάδα πρωταθλήτρια και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα εμπνεύσω μια νέα βάση οπαδών και θα ξεκινήσω αυτό το απίστευτο ταξίδι για μία τελευταία φορά. Ευχαριστώ το Λος Άντζελες, το Μαϊάμι θα το αγαπώ για πάντα και το Βορειοανατολικό Οχάιο θα είναι πάντα σπίτι μου!

Νόμιζα ότι είχα τελειώσει όταν τελείωσε η σεζόν. Δεν ήμουν έτοιμος να το ανακοινώσω, και ήξερα ότι χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να αποφασίσω πραγματικά, αλλά ήμουν αρκετά σίγουρος ότι έπαιξα το τελευταίο μου παιχνίδι. Ήμουν ειλικρινής σε εκείνη την τελευταία συνέντευξη Τύπου όταν είπα ότι έπρεπε να κοιτάξω μέσα μου και να αποφασίσω αν ακόμα αγαπώ αυτό το παιχνίδι.

Ακόμα αγαπάω πραγματικά αυτό το παιχνίδι, και έχω περισσότερα να δώσω. Οι τελευταίες λίγες εβδομάδες ήταν πραγματικά ξεχωριστές. Ποτέ δεν είχα καταφέρει να μην έχω ιδέα τι να κάνω και να πάρω πραγματικό χρόνο για να σκεφτώ απλώς. Έζησα απίστευτες λίγες εβδομάδες με όλους τους ανθρώπους που αγαπάω, προσπαθώντας να βρω νόημα σε όλα έξω.

I thought I was done when the season ended. I wasn’t ready to announce it, and I knew I needed some time to really decide, but I was pretty sure I played my last game. I was honest at that last press conference when I said I needed to look at myself and deicide if I still love — LeBron James (@KingJames) July 24, 2026

Αυτή είναι η τελευταία μου απόφαση. Δεν πηγαίνω για τα λεφτά. Δεν πηγαίνω για την οικογένεια. Για τι παλεύω πραγματικά πια; Θέλω ακόμα να θυσιάσω. Θέλω ακόμα να δουλέψω. Θέλω ακόμα να ιδρώσω. Θέλω ακόμα να ανταγωνιστώ, να νικήσω και να έχω μια ευκαιρία να νιώσω τη γεύση της νίκης.