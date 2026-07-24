Ο Φεράν Τόρες συναντήθηκε με τους Μάικλ Τζόρνταν και Ντέιβιντ Μπέκαμ στην Ίμπιζα

Ο Φεράν Τόρες είναι το πρόσωπο του καλοκαιριού στην Ισπανία και όλες οι κάμερες είναι πάνω του, με αποτέλεσμα να καταγραφεί και η συνάντησή του με τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ στην Ίμπιζα.

Μετά το “χρυσό” γκολ του στον τελικό του Μουντιάλ, που χάρισε το παγκόσμιο Κύπελλο στην Ισπανία, ο Φεράν Τόρες βρίσκεται στο προσκήνιο και έγινε viral και για την εξωτερική του εμφάνιση, με χιλιάδες Ισπανίδες να φωνάζουν “Ω Φεράν” στα social media.

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Αυτή την περίοδο πάντως, ο ίδιος βρίσκεται στην Ίμπιζα για τις διακοπές του και μαζί με τον Μάρκος Γιορέντε της Ατλέτικο Μαδρίτης, πέτυχε τον Ντέιβιντ Μπέκαμε με τη σύζυγό του Βικτόρια, αλλά και τον Μάικλ Τζόρνταν, σε παραλιακό κλαμπ του νησιού.

Ferran y Marcos Llorente coinciden en Ibiza con David Beckham y Michael Jordan



Las estrellas de la Selección y los dos grandes iconos del deporte compartieron espacio en un mítico restaurante en Cala Jondal



(fefimendozav) pic.twitter.com/cmST0ba4HW — Revista ¡HOLA! (@hola) July 24, 2026

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ πήγε να συγχαρεί τους δύο πρωταθλητές κόσμου και ακολούθησαν οι σχετικές φωτογραφίες.