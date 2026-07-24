Αθλητικά

Ο Φεράν Τόρες συναντήθηκε με τους Μάικλ Τζόρνταν και Ντέιβιντ Μπέκαμ στην Ίμπιζα

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Μουντιάλ της Αμερικής έχει ξεκινήσει τις διακοπές του στην Ισπανία
Ο Φεράν Τόρες
Ο Φεράν Τόρες πανηγυρίζει το γκολ του στον τελικό του Μουντιάλ / REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Ο Φεράν Τόρες είναι το πρόσωπο του καλοκαιριού στην Ισπανία και όλες οι κάμερες είναι πάνω του, με αποτέλεσμα να καταγραφεί και η συνάντησή του με τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ στην Ίμπιζα.

Μετά το “χρυσό” γκολ του στον τελικό του Μουντιάλ, που χάρισε το παγκόσμιο Κύπελλο στην Ισπανία, ο Φεράν Τόρες βρίσκεται στο προσκήνιο και έγινε viral και για την εξωτερική του εμφάνιση, με χιλιάδες Ισπανίδες να φωνάζουν “Ω Φεράν” στα social media.

Αυτή την περίοδο πάντως, ο ίδιος βρίσκεται στην Ίμπιζα για τις διακοπές του και μαζί με τον Μάρκος Γιορέντε της Ατλέτικο Μαδρίτης, πέτυχε τον Ντέιβιντ Μπέκαμε με τη σύζυγό του Βικτόρια, αλλά και τον Μάικλ Τζόρνταν, σε παραλιακό κλαμπ του νησιού.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ πήγε να συγχαρεί τους δύο πρωταθλητές κόσμου και ακολούθησαν οι σχετικές φωτογραφίες.

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Αθλητικά
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