Απίθανη δήλωση Άρνε Σλοτ για Λίβερπουλ: «Πώς με τόσο ποιοτικό ρόστερ δεν μπορώ να βρω τρόπο για νίκες;»

Μπερδεμένος εμφανίστηκε ο προπονητής της Λίβερπουλ από την... υπεροπλία της ομάδας του
Ο Άρνε Σλοτ σε συνέντευξη Τύπου
Ο Άρνε Σλοτ σε συνέντευξη Τύπου / Reuters / Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Η περσινή τροπαιούχος της Premier League, Λίβερπουλ, ήταν το καλοκαίρι και η… πρωταθλήτρια των μετεγγραφών, αλλά κατάφερε να φαίνεται χειρότερη στον αγωνιστικό χώρο, δημιουργώντας απορίες ακόμη και στον προπονητή της, Άρνε Σλοτ.

Σε μία απίστευτη δήλωση, που έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στην Αγγλία, ο Άρνε Σλοτ, τόνισε ότι το ρόστερ της Λίβερπουλ είναι τόσο ποιοτικό πια, που ούτε ο ίδιος έχει απάντηση για τα αρνητικά της αποτελέσματα στην Premier League, αλλά και το Champions League.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ολλανδός τεχνικός ανέφερε τα εξής: «Κι εγώ είμαι μπερδεμένος… Πώς με τόσο ποιοτικό ρόστερ δεν μπορώ να βρω τρόπο για τις νίκες; Και πάλι αυτό δεν είναι απόλυτα αληθές, γιατί θα μπορούσε να πει ο κόσμος ότι έχουμε πάρει και τρεις νίκες στα τελευταία τέσσερα ευρωπαϊκά ματς. Είναι αλήθεια όμως ότι έχουμε χάσει πολλά παιχνίδια…».

