Ολυμπιακός: Το τρόπαιο της Euroleague και το λάβαρο με το τέταρτο ευρωπαϊκό στο ΣΕΦ

Εορταστικό ήταν το κλίμα στο ΣΕΦ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, στον πρώτο αγώνα μετά την κατάκτηση της Euroleague.

O κόσμος του Ολυμπιακού γέμισε κάθε γωνιά του ΣΕΦ για να δει από κοντά τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης και να τους αποθεώσει για την κατάκτηση του τετάρτου ευρωπαϊκού στην ιστορία της ομάδας του Πειραιά.

Οι ισχυροί άνδρες της ΚΑΕ Ολυμπιακός έφεραν στο παρκέ την κούπα της Euroleague, ενώ στον ουρανό του ΣΕΦ υψώθηκε το λάβαρο με το τέταρτο ευρωπαϊκό κύπελλο.

Στη συνέχεια, ο κόσμος του Ολυμπιακού αποθέωσε όλους τους παίκτες της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα και φυσικά τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος είχε την τιμητική του.

Να σημειωθεί ότι οι Πειραιώτες αγωνίστηκαν κόντρα στην ΑΕΚ χωρίς καμία προπόνηση μετά την κατάκτηση της Euroleague την περασμένη Κυριακή (24/5/2026).