Ματέο Αρνάλντι – Στέφανος Τσιτσιπάς live για το δεύτερο γύρο στο Roland Garros

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο79 του ταμπλό) πέρασε με ευκολία τον πρώτο γύρο του Roland Garros -μετά την αποχώρηση του Μίλερ λόγω τραυματισμού- και έχει μπροστά του το “εμπόδιο” του Ιταλού, Ματέο Αρνάλντι (Νο104). Ο Έλληνας πρωταθλητής ελπίζει να φτάσει ψηλά στο Grand Slam του Παρισιού, κάτι που έχει κάνει στο παρελθόν.
Roland Garros2ος γύρος στο μονό των ανδρών
22:23 | 28.05.2026
3-3 ισοφαρίζει ο Τσιτσιπάς
22:18 | 28.05.2026
Μπρέικ για τον Τσιτσιπά και 3-2! Ξαναμπαίνει στη διεκδίκηση του δεύτερου σετ ο Έλληνας τενίστας
22:15 | 28.05.2026
3-1 μειώνει ο Τσιτσιπάς
22:12 | 28.05.2026
3-0 ο Αρνάλντι
22:08 | 28.05.2026
Μπρέικ για τον Ιταλό και 2-0! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται από νωρίς με την πλάτη στον τοίχο
22:08 | 28.05.2026
1-0 στα γκέιμ του δεύτερου σετ για τον Αρνάλντι
21:57 | 28.05.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο σετ με τον Αρνάλντι στο σερβίς
21:55 | 28.05.2026
Έκλεισε το πρώτο σετ ο Αρνάλντι! 1-0 μπροστά ο Ιταλός
21:50 | 28.05.2026
Ο Ιταλός κυριαρχεί στο τάι μπρέικ (5-1) και είναι έτοιμος να πάρει το πρώτο σετ
21:50 | 28.05.2026
Οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους
21:47 | 28.05.2026
6-6 και τάι μπρέι στο πρώτο σετ
21:44 | 28.05.2026
5-6 κρατάει το σερβίς του ο Τσιτσιπάς
21:40 | 28.05.2026
5-5 o Αρνάλντι
21:38 | 28.05.2026
4-5 μπροστά ο Τσιτσιπάς
21:38 | 28.05.2026
Κανένα μπρέικ μέχρι στιγμής
21:34 | 28.05.2026
4-4 ο Αρνάλντι
21:30 | 28.05.2026
3-4 και πάλι μπροστά ο Τσιτσιπάς
21:25 | 28.05.2026
3-3 ο Αρνάλντι
21:18 | 28.05.2026
Ο Τσιτσιπάς τα χρειάστηκε, αλλά έκανε το 2-3
21:13 | 28.05.2026
2-2 κρατάει το σερβίς του ο Αρνάλντι
21:10 | 28.05.2026
1-2 μπροστά ο Τσιτσιπάς
21:03 | 28.05.2026
1-1 ισοφαρίζει ο Αρνάλντι, ο οποίος ίδρωσε για να υπερασπιστεί το σερβίς του
21:02 | 28.05.2026
Ο Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο γκέιμ στο σερβίς του και έκανε το 0-1
21:01 | 28.05.2026
Ο δρόμος άνοιξε για τον Στέφανο Τσιτσιπά, μετά τον αναπάντεχο αποκλεισμό του Σίνερ
Αν ο Έλληνας πρωταθλητής είναι σοβαρός, μπορεί να φτάσει μακριά στη διοργάνωση
21:01 | 28.05.2026
Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι το φαβορί κόντρα στον Ιταλό τενίστα, ο οποίος είναι αρκετά καλός στη χωμάτινη επιφάνεια
20:59 | 28.05.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ματέο Αρνάλντι για τον δεύτερο γύρο του Roland Garros