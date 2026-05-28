Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 114-102: Οι πράσινοι λύγισαν στην παράταση τους Θεσσαλονικείς και έκαναν το 1-0 στα ημιτελικά της Greek Basketball League

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε ακόμα μία κακή εμφάνιση τη φετινή σεζόν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί την παράταση (96-96 κ.α.) για να κερδίσει τον εξαιρετικό ΠΑΟΚ στο Telekom Center. Οι πράσινοι επικράτησαν με 114-102, γλιτώνοντας το κάζο στο έξτρα πεντάλεπτο.

Ο Παναθηναϊκός έκανε δια πυρός και σιδήρου το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Greek Basketball League και θα χρειαστεί μία ακόμα νίκη το Σάββατο (30/5/2026) στη Θεσσαλονίκη για να περάσει στους τελικούς, όπου θα συναντήσει τον νικητή του Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

Σε ακόμα ένα παιχνίδι τη φετινή σεζόν, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έπαιξε άμυνα με τα… μάτια, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να πάρει ποτέ μία σημαντική διαφορά στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ στάθηκε εξαιρετικά, διεκδικώντας το σπουδαίο διπλό μέχρι το τέλος.

Τελικά, το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση (96-96), εκεί όπου μίλησε η κλάση του Κώστα Σλούκα, ο οποίος πήρε από τον χέρι τον Παναθηναϊκό και τον οδήγησε στη νίκη.

Κορυφαίος για τους πράσινους ήταν ο Ματίας Λεσόρ με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ. Από 17 πόντους είχαν Ναν και Όσμαν, 18 πόντους πρόσθεσε ο Χέιζ Ντέιβις, ενώ ο Σλούκας είχε 14 πόντους και 5 ασίστ, σημειώνοντας κρίσιμα καλάθια στο έξτρα πεντάλεπτο.

Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε ο Μπέβερλι με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 13 ασίστ. 17 πόντους και 12 ριμπάουντ είχε εξαιρετικός Μουρ, ενώ 18 πόντους και 6 ασίστ πρόσθεσε ο Ταϊρί.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-24, 45-50, 77-75, 96-96 (κ.α), 114-102 (παρ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Όσμαν 17 (2/5 τρίποντα), Γκραντ 6 (2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ναν 17 (1/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Ερνανγκόμεθ (3 ριμπάουντ), Σλούκας 14 (3/4 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 λάθη), Χέιζ-Ντέιβις 18 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος 13 (1/7 τρίποντα, 2 ασίστ), Μήτογλου 8 (4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Μέλβιν 12 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Ταϊρί 18 (3/8 τρίποντα, 6 ασίστ, 5 λάθη), Περσίδης 9 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπέβερλι 17 (3/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 4 λάθη), Μουρ 17 (12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Άλεν 6 (3 κλεψίματα), Κόνιαρης 3 (1), Ομορούγι 12 (5 ριμπάουντ), Ιατρίδης 3 (1), Φίλλιος 5 (1).

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 27/40 δίποντα, 10/27 τρίποντα, 28/33 βολές, 32 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 7 επιθετικά), 18 ασίστ, 9 λάθη, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά του ΠΑΟΚ: 23/43 δίποντα, 12/31 τρίποντα, 20/22 βολές, 38 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 15 επιθετικά), 29 ασίστ, 15 λάθη, 6 κλεψίματα.