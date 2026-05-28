Αταμάν: «Αν ήταν ακόμα τραυματίας ο Σλούκας, ίσως να χάναμε και αυτό το παιχνίδι»

Ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού μετά τη δύσκολη νίκη του Παναθηναϊκού στην παράταση κόντρα στον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά των πλέι οφ της Greek Basketball League.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε και στη σημαντική επιστροφή του Κώστα Σλούκα στη δράση, με τον Εργκίν Αταμάν να τονίζει ότι αν έλειπε ο Έλληνας γκαρντ, οι πράσινοι ήταν εξαιρετικά πιθανό να έχασαν κι αυτό το παιχνίδι.

«Μετά το ματς με τη Μύκονο για 10 μέρες δεν είχαμε αγώνες. Δεν ήταν εύκολο για την ομάδα, αφού όλη τη χρονιά είχε 2-3 ματς ή και 4 μέσα σε μία εβδομάδα. Χάσαμε τον ρυθμό μας. Ρισκάραμε σε αυτό το ματς. Όμως, ήταν καλό για εμάς, για να βρούμε ξανά την επιθετικότητά μας και να επιστρέψουμε στους αγωνιστικούς ρυθμούς.

Για άλλη μια φορά είδαμε πως ο Κώστας Σλούκας είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα μας. Για άλλη μια φορά. Αν ήταν τραυματίας, όπως στα πλέι οφ, ίσως να χάναμε και αυτό το παιχνίδι», δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου.