Ολυμπιακός: Γέμισε με σκακιέρες το ΣΕΦ, η αποθεωτική αφίσα για τον «Σκακιστή Μπαρτζώκα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε την τιμητική του στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ μετά την κατάκτηση της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την ΑΕΚ στο κατάμεστο ΣΕΦ για τα ημιτελικά της Greek Basketball League, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να είναι το κεντρικό πρόσωπο.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ βρήκε έναν ευφάνταστο τρόπο να συνδυάσει το μπάσκετ με το σκάκι, πριν το τζάμπολ του αγώνα, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους της ομάδας του Πειραιά να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε έμπειρους σκακιστές.

Κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού είχαν την ιδέα να σηκώσουν μία επική αφίσα με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παίζει σκάκι, προς τιμήν του προσωνυμίου “Σκακιστής” που έχει αποδοθεί στον Έλληνα προπονητή.