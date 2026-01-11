Απίθανο σκηνικό στο Copa Africa: Οι παίκτες της Αλγερίας κυνήγησαν το διαιτητή στα αποδυτήρια

Η Αλγερία αποκλείστηκε από τη Νιγηρία στον προημιτελικό του Copa Africa, καθώς ηττήθηκε 2-0 και οι παίκτες της είχαν πολύ έντονα παράπονα από το διαιτητή του αγώνα και τα εξέφρασαν με άσχημο τρόπο.

Μετά τη λήξη του αγώνα οι ποδοσφαιριστές της Αλγερίας κυνήγησαν το διαιτητή, ζητώντας του εξηγήσεις για ορισμένες αποφάσεις κατά τη διάρκεια του προημιτελικού του Copa Africa.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για καλό όλων η κατάσταση δεν ξέφυγε παραπάνω, αφού άνθρωποι από την ασφάλεια του γηπέδου παρενέβησαν για να σβήσουν τη φωτιά και να απομακρύνουν τα μέλη της Αλγερίας.

لاعبو المنتخب الوطني في قمة الغضب ضد الحكم السنغالي pic.twitter.com/LCVOXN1w2J — El Capitano (@spuerlilo) January 10, 2026

Η κατάσταση είχε ξεφύγει και μέσα στο γήπεδο αφού οι παίκτες των δύο ομάδων ήρθαν στα χέρια, μετά τη λήξη του αγώνα. Χαμός έγινε και στη μεικτή ζώνη με δημοσιογράφους από την Αλγερία να μην παίρνουν ψύχραιμα τον αποκλεισμό.