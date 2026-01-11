Αθλητικά

Απίθανο σκηνικό στο Copa Africa: Οι παίκτες της Αλγερίας κυνήγησαν το διαιτητή στα αποδυτήρια

Έντονα παράπονα από τους παίκτες της Αλγερίας μετά τον αποκλεισμό από τη διοργάνωση
Πανικός στα αποδυτήρια του γηπέδου
Πανικός στα αποδυτήρια του γηπέδου

Η Αλγερία αποκλείστηκε από τη Νιγηρία στον προημιτελικό του Copa Africa, καθώς ηττήθηκε 2-0 και οι παίκτες της είχαν πολύ έντονα παράπονα από το διαιτητή του αγώνα και τα εξέφρασαν με άσχημο τρόπο.

Μετά τη λήξη του αγώνα οι ποδοσφαιριστές της Αλγερίας κυνήγησαν το διαιτητή, ζητώντας του εξηγήσεις για ορισμένες αποφάσεις κατά τη διάρκεια του προημιτελικού του Copa Africa.

Για καλό όλων η κατάσταση δεν ξέφυγε παραπάνω, αφού άνθρωποι από την ασφάλεια του γηπέδου παρενέβησαν για να σβήσουν τη φωτιά και να απομακρύνουν τα μέλη της Αλγερίας.

 

Η κατάσταση είχε ξεφύγει και μέσα στο γήπεδο αφού οι παίκτες των δύο ομάδων ήρθαν στα χέρια, μετά τη λήξη του αγώνα. Χαμός έγινε και στη μεικτή ζώνη με δημοσιογράφους από την Αλγερία να μην παίρνουν ψύχραιμα τον αποκλεισμό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
180
126
70
68
49
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo