Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία 62 ετών, θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ

Στο πένθος βυθίστηκε το παγκόσμιο μπάσκετ μετά την είδηση του θανάτου του άλλοτε μπασκετμπολίστα του Άρη, Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία 62 ετών.
Ο θρυλικός Πορτορικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος αγωνιζόταν στη θέση “5”, έδινε μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια.
Ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ είχε μία λαμπρή καριέρα, αγωνιζόμενος από το NBA και τους Γιούτα Τζαζ (1988-90), μέχρι την Ευρώπη, τη Ρεάλ Μαδρίτης (1990) και την Μπαρτσελόνα (1990-92), αλλά και την Ελλάδα, με τις φανέλες του ΓΣ Λάρισας (1994-95), του Ηρακλείου (1995-96) και του Άρη (1996-97, 1997-98).
Με τη φανέλα του Άρη, ο Πορτορικανός είχε κατακτήσει το Κύπελλο Κόρατς το 1997.
«Σήμερα, το Πουέρτο Ρίκο θρηνεί κάτι παραπάνω από έναν αθλητή — θρηνεί έναν αληθινό θρύλο.
Σε ευχαριστούμε, Χοσέ Πικουλίν, για όλη τη χαρά που έφερες και για το ότι υπερασπίστηκες τη σημαία μας με τιμή.
Ανάπαυσε εν ειρήνη. Ήσουν η «Σύνοδός» μας.
Η κληρονομιά σου θα συνεχίσει να λάμπει σε κάθε γήπεδο μπάσκετ και στις καρδιές κάθε γενιάς που ενέπνευσες», αναφέρει η ενημέρωση του Πουέρτο Ρίκο.
Hoy Puerto Rico pierde más que un atleta. Pierde una leyenda.— FBPUR (@fbpur) May 5, 2026
Gracias por tantas alegrías y por representar nuestra bandera con orgullo.
Descansa en paz, José “Piculín” Ortiz Rijos. Nuestro “Concord”.
Tu legado vivirá en cada cancha y en cada generación que inspiraste. pic.twitter.com/GLTt2W79BC
Τον Νοέμβριο του 2023, ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ είχε αποκαλύψει ότι πάσχει από καρκίνο στο παχύ έντερο.
Nοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Άσφορντ από την 1η Μαΐου, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.