Αποτελέσματα NBA: Νέα ήττα για τους Μιλγουόκι Μπακς χωρίς των Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο… κατήφορος συνεχίζεται για τους Μιλγουόκι Μπακς! Χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σύνθεσή τους, τα “Ελάφια” ηττήθηκαν εντός έδρας από τους Γουίζαρντς με 109-99 και γνώρισαν το 4ο σερί αρνητικό αποτέλεσμα στο NBA.

Ο Άλεξ Σαρ ήταν ο κορυφαίος των Γουίζαρντς με 16 πόντους και 17, ενώ στον αντίποδα ο Μάιλς Τέρνερ τελείωσε με 21 πόντους και 14 ριμπάουντ. Άξιο αναφοράς, οι νικητές έχουν ένα από τα χειρότερα φετινά ρεκόρ (12-34). Απ’ την άλλη, ο Kούζμα είχε 19 πόντους με 9 ριμπάουντ και ο Πόρτις 19 πόντους με 7 ριμπάουντ για τους Μιλγουόκι Μπακς, που είδαν το ρεκόρ τους να πέφτει στο 18-28.

Να αναφέρουμε ότι οι δυο ομάδες είχαν τραγικό ποσοστό από το τρίποντο, με τους Μπακς να “μετρούν” 10/38 και τους Γουίζαρντς να πηγαίνουν ακόμα χειρότερα (8/35).

Σε άλλο ματς για το NBA, οι Χιούστον Ρόκετς πέρασαν νικηφόρα (104-86) από την έδρα των Ατλάντα Χοκς και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 29-17.

Ο Κέβιν Ντουράντ είχε 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε άλλη μια φετινή εντυπωσιακή παράσταση με ους Ρόκετς. Από την πλευρά των ηττημένων ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ είχε 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ και ο Αλεξάντερ-Γουόκερ πρόσθεσε 20 πόντους. Ο δεύτερος πραγματοποιεί την κορυφαία σεζόν της καριέρας του στο ΝΒΑ.

Τα αποτελέσματα:

Φιλαδέλφεια 76ερς – Σακραμέντο Κινγκς 113-111

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Μιλγουόκι Μπακς 109-99

Ατλάντα Χοκς – Χιούστον Ρόκετς 86-104

Σικάγο Μπουλς – Μαϊάμι Χιτ 113-116

Ντάλας Μάβερικς – Σάρλοτ Χόρνετς 121-123

Ντένβερ Νάγκετς – Μπρούκλιν Νετς 107-103

Φοίνιξ Σανς – Ντιτρόιτ Πίστονς 114-96

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 123-111