Αθλητικά

Euroleague Final Four: Φίλαθλοι του Ολυμπιακού και της Φενερμπαχτσέ αγκαλιά έξω από το T- Center πριν τον μεγάλο ημιτελικό

Όμορφες εικόνες έξω από το γήπεδο του Final Four ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους οπαδούς
Φίλοι του Ολυμπιακού και της Φενερμπαχτσέ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ολυμπιακός και η Φενερμπαχτσέ θα τεθούν αντιμέτωπες στον πρώτο ημιτελικό της Euroleague (22/05/26, 18:00, Newsit.gr, Novasports Prime) και έξω από το T- Center οι φίλαθλοι των δύο ομάδων έστειλαν ωραία μηνύματα βγάζοντας φωτογραφία μαζί αγκαλιά.

Το κλίμα λίγο πριν την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ είναι πολύ καλό, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να έχουν φτάσει στο γήπεδο και να περιμένουν με αγωνία το πρώτο τζάμπολ και μάλιστα να φωτογραφίζονται μαζί για να παρουσιάσουν τα σωστά μηνύματα πριν από ένα τόσο κρίσιμο ματς.

Φίλοι του Ολυμπιακού και της Φενερμπαχτσέ

fenerbahce

Οπαδοί του Ολυμπιακού και της Φενερμπαχτσέ έξω από το ΟΑΚΑ
Οπαδοί του Ολυμπιακού και της Φενερμπαχτσέ έξω από το ΟΑΚΑ/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Μάλιστα, οι δύο αντίπαλες πλευρές ευχήθηκαν καλή επιτυχία για τον ημιτελικό και όλα δείχνουν ότι στο T- Center θα έχουμε ένα Final Four με τρομερό κλίμα και ανταγωνιστικότητα μέσα στο glass floor.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
315
240
162
145
129
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo