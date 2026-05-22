Euroleague Final Four: Φίλαθλοι του Ολυμπιακού και της Φενερμπαχτσέ αγκαλιά έξω από το T- Center πριν τον μεγάλο ημιτελικό

Ο Ολυμπιακός και η Φενερμπαχτσέ θα τεθούν αντιμέτωπες στον πρώτο ημιτελικό της Euroleague (22/05/26, 18:00, Newsit.gr, Novasports Prime) και έξω από το T- Center οι φίλαθλοι των δύο ομάδων έστειλαν ωραία μηνύματα βγάζοντας φωτογραφία μαζί αγκαλιά.

Το κλίμα λίγο πριν την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ είναι πολύ καλό, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να έχουν φτάσει στο γήπεδο και να περιμένουν με αγωνία το πρώτο τζάμπολ και μάλιστα να φωτογραφίζονται μαζί για να παρουσιάσουν τα σωστά μηνύματα πριν από ένα τόσο κρίσιμο ματς.

Μάλιστα, οι δύο αντίπαλες πλευρές ευχήθηκαν καλή επιτυχία για τον ημιτελικό και όλα δείχνουν ότι στο T- Center θα έχουμε ένα Final Four με τρομερό κλίμα και ανταγωνιστικότητα μέσα στο glass floor.