Η Μπέριλ ΜακΚίσικ με ερυθρόλευκο μανικιούρ αφιερωμένο στον σύντροφο της πριν το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Η Μπέριλ ΜακΚίσικ είναι απόλυτα έτοιμη για το Final Four της Euroleague και το έδειξε μέσα από μια εκκεντρική επιλογή στην εμφάνισή της.

Η σύντροφος του Σακίλ ΜακΚίσικ αποκάλυψε το ιδιαίτερο μανικιούρ που επέλεξε για τον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στον Αμερικανό φόργουορντ.

Με έντονα ερυθρόλευκα χρώματα και σχέδια αφιερωμένα στον ΜακΚίσικ, η Μπέριλ έκλεψε τις εντυπώσεις.

Ανάμεσα στα σχέδια ξεχώριζαν το “77” της φανέλας του ΜακΚίσικ, η φιγούρα του παίκτη, το όνομά του, αλλά και οι ενδείξεις “F4” και “26”, αναφορά στο Final Four του 2026.