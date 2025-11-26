Αποτελέσματα NBA: Ο μαγικός Λούκα Ντόντσιτς οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη επί των Κλίπερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της πόλης με τους Κλίπερς με 135-118 με τον Λούκα Ντόντσιτς να κάνει σχεδόν triple double στο μεγαλύτερο παιχνίδι της βραδιάς στο NBA.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 43 πόντους, 9 ριμπάουντ και 13 ασίστ στη νίκη των Λέικερς επί των Κλίπερς, επιβεβαιώνοντας ότι βρισκεται σε τρομερή κατάσταση. Πολύ καλοί ήταν και ο Όστιν Ριβς με τον Λεμπρόν Τζέιμς. Ο νεαρός είχε 31 πόντους με 9 ριμπάουντ, ενώ ο θρύλος του NBA μέτρησε 25 πόντους με 6 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ.

Για τους Κλίπερς ξεχώρισε ο Χάρντεν με 29 πόντους και 9 ασίστ, όμως δεν ήταν αρκετός για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του. Οι Λέικερς έφτασαν τις 13 νίκες σε 17 παιχνίδια, ενώ οι Κλίπερς έχουν μόλις 5 νίκες σε 18 παιχνίδια.

Οι Ουίζαρντς με τρομερό τον ΜακΚόλουμ πήραν τη νίκη κόντρα στους Χοκς με 132-113. Ο Αμερικανός σουτέρ είχε 46 πόντους με 10 εύστοχα τρίποντα. Ο Σαρ ήταν βασικός πυλώνας στη νίκη των Ουίζαρντς με 27 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Οι Μάτζικ διέλυσαν τους Σίξερς με 144-103 και πήραν εύκολα την 11η νίκη τους στο NBA. Ο Μπλακ ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 31 πόντους. Πολύ καλός για τους νικητές ήταν και ο Φραντζ Βάγκνερ με 21 πόντους και 5 ριμπάουντ.