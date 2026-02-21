Αποτελέσματα NBA: Οι Μιλγουόκι Μπακς «άλωσαν» τη Νέα Ορλεάνη – «Αφεντικό» στο Λος Άντζελες οι Λέικερς

Οι Μιλγουόκι Μπακς “σάρωσαν” με 139-118 τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς και συνέχισαν την ανοδική πορεία που είχαν ξεκινήσει πριν τη διακοπή του NBA για το All Star Game.

Παρά το γεγονός ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται ακόμη εκτός με τραυματισμό, οι Μιλγουόκι Μπακς δείχνουν σε καλύτερη κατάσταση μετά τις προσθήκες των Καμ Τόμας και Ουσμάν Ντιένγκ και “άλωσαν” με επιβλητικό τρόπο την έδρα των Νιου Ορλίνς Πέλικανς στο NBA.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 25 πόντους και 7 ασίστ, ο Ράιαν Ρόλινς με 27 πόντους, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα, αλλά και ο Καμ Τόμας με 27 πόντους και 11/17 σουτ, ήταν οι κορυφαίοι των “ελαφιών” στην αναμέτρηση.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, ξεχώρισε η νίκη των Λος Άντζελες Λέικερς με 125-122 επί των Λος Άντζελες Κλίπερς, στο ντέρμπι της Καλιφόρνιας. Ο Λούκα Ντόντσιτς με 38 πόντους και 11 ασίστ, μαζί με τον Όστιν Ριβς των 29 πόντων και τον Λεμπρόν Τζέιμς των 13 πόντων με 11 ασίστ, “λύγισαν” την ομάδα του φορμαρισμένου Καγουάι Λέοναρντ, ο οποίος και τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους και 11 ασίστ.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Σάρλοτ Χόρνετς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 113-118

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Ιντιάνα Πέισερς 131-118

Ατλάντα Χοκς – Μαϊάμι Χιτ 97-128

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Μπρούκλιν Νετς 105-86

Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Μιλγουόκι Μπακς 118-139

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Ντάλας Μάβερικς 122-111

Μέμφις Γκρίζλις – Γιούτα Τζαζ 123-114

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Ντένβερ Νάγκετς 103-157

Λος Άντζελες Κλίπερς – Λος Άντζελες Λέικερς 122-125