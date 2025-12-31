Αποτελέσματα NBA: Σαρώνουν οι Κλίπερς του φανταστικού Λέοναρντ, υποχωρούν οι Λέικερς

Την πέμπτη σερί νίκη τους στο NBA πανηγύρισαν οι Κλίπερς. Η ομάδα του Λος Άντζελες διέλυσε τους Κινγκς με 131-90 και έδωσε συνέχεια στις εντυπωσιακές εμφανίσεις των τελευταίων ημερών.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Κλίπερς ήταν και πάλι ο Καουάι Λέοναρντ. Ο σούπερ σταρ του NBA έχει αναγεννηθεί, μετρώντας 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στους 21 πόντους σταμάτησε ο Χάρντεν, με τους Κλίπερς να ανεβαίνουν στο 11-21 και να συνεχίζουν την αντεπίθεση τους στη μάχη για την είσοδο στα πλέι οφ της Δύσης.

Αντίθετα, σε πτωτική πορεία βρίσκονται οι Λέικερς, οι οποίοι γνώρισαν βαριά ήττα από τους Πίστονς με 128-106 μέσα στην έδρα τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Ντιτρόιτ χάλασε τα 41α γενέθλια του Λεμπρόν Τζέιμς και επέστρεψε στις νίκες, ανεβαίνοντας στο 24-8.

Ο Κέιντ Κάνιγχαμ αγωνίστηκε 33 λεπτά και είχε 27 πόντους με 11/15 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 11 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα αλλά και 5 λάθη.

Στον αντίποδα ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 17 πόντους ανήμερα των 41ων γενεθλίων του με 6/17 εντός παιδιάς, 2/5 βολές, 4 ασίστ και 4 ριμπαόυντ, με τον Λούκα Ντόντσιτς να ήταν ο πρώτος σκόρερ με 30 πόντους, 11 ασίστ, 5 ριμπάουντ αλλά και 8 λάθη.