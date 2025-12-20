Αποτελέσματα NBA: Σπερς και Σέλτικς πέτυχαν εντυπωσιακές νίκες

Με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις μετά την επιστροφή του από τραυματισμό, οι Σαν Αντόνιο Σπερς δεν είχαν πρόβλημα να περάσουν από την έδρα των Ατλάντα Χοκς με 126-98.

Ο Γουενμπανιάμα σημείωσε double double, με 26 πόντους και 12 ριμπάουντ και βπήθησε τους Σαν Αντόνιο Σπερς να ανεβάσουν το ρεκόρ τους στο 20-17. Για τους Χοκς (ρεκόρ 15-14) ξεχώρισε ξανά ο Τζέιλεν Τζόνσον με 17 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Στη Βοστώνη, οι Σέλτικς πανηγύρισαν τη νίκη, αυτή τη φορά κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ (129-116) και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 16-11.

Ο Τζέιλεν Μπράουν με 30 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Σέλτικς για ακόμη ένα ματς, με τον Κελέλ Ουέρ να ξεχωρίζει για τους Χιτ (ρεκόρ 15-13) έχοντας 24 πόντους, 14 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Σε άλλο ματς στο NBA οι Σικάγο Μπουλς πήραν μεγάλη νίκη στην έδρα των Κλίβελαντ Καβαλίερς με 136-125 (πριν από δυο βράδια τους είχαν νικήσει και μέσα στο Σικάγο).

Μάτας Μπουζέλις και Νίκολα Βούτσεβιτς σημείωσαν από 24 πόντους, με τον Μαυροβούνιο σέντερ να κυριαρχεί στο φινάλε και να δίνει το προβάδισμα στην κρίσιμη καμπή του αγώνα. Οι Μπουλς ανέβηκαν έτσι στο 12-15.

Οι Καβαλίερς γνώρισαν την Τρίτη τους σερί ήττα (ρεκόρ 15-14) σε ένα ματς όπου ο Ντάριους Γκάρλαντ είχε 35 πόντους και 8 ασίστ.

Tα αποτελέσματα στο NBA

Μπόστον Σέλτικς – Μαϊάμι Χιτ 129-116

Νιου Γιορκ Νικς – Φιλαδέλφεια 76ερς 107-116

Ατλάντα Χοκς – Σαν Αντόνιο Σπερς 98-126

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Σικάγο Μπουλς 125-136

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 112-107