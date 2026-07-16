Ξέφυγε ο Μπέλιγχαμ στο Αγγλία – Αργεντινή: Έριξε σφαλιάρα στον Μπάρκο

Η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Αργεντινή ήταν, όπως αναμενόταν, η πιο επεισοδιακή του φετινού Μουντιάλ, με τον Μπέλιγχαμ να ξεπερνάει τα όρια στο φινάλε του παιχνιδιού.

Η αντιπαλότητα της Αγγλίας με την Αργεντινή είναι μεγάλη εδώ και πολλά χρόνια, με την ένταση να μεταφέρεται στον αγωνιστικό χώρο, αφού οι παίκτες των δύο ομάδων ερχόντουσαν στα χέρια σχεδόν σε κάθε φάση. Ένας από τους αρνητικούς πρωταγωνιστές ήταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος συμμετείχε σχεδόν σε όλους τους τσακωμούς, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των παικτών της Αργεντινής έριξε σφαλιάρα στον Βαλεντίν Μπάκο.

Λίγο έλειψε να ακολουθήσει σύρραξη, με τους Αργεντινούς ποδοσφαιριστές να τρέχουν με φόρα πάνω στον Μπέλιγχαμ για να του ζητήσουν τον λόγο.

Ευτυχώς το επεισόδιο δεν είχε συνέχεια, με τους Αργεντινούς να συνεχίζουν τους έξαλλους πανηγυρισμούς τους για την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ.